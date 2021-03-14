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搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

屋崙華翁遭搶致死 嫌犯保釋被拒

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣法官已拒絕嫌犯貝利的保釋請求。他9日在屋崙美麗湖附近搶劫75歲華人長者何柏，導致其重傷死亡。（阿拉米達縣警供圖）
阿拉米達縣法官已拒絕嫌犯貝利的保釋請求。他9日在屋崙美麗湖附近搶劫75歲華人長者何柏，導致其重傷死亡。（阿拉米達縣警供圖）

涉嫌9日在屋崙美麗湖附近搶劫75歲華人長者何柏（音譯，Pak Ho）、致其死亡的26歲嫌犯貝利（Teaunte Bailey），被指控犯有特殊情況下、搶劫過程中的謀殺罪，以及多項重罪指控，包括對長者的犯罪，在保釋或自簽擔保期間犯罪。阿拉米達縣法官已拒絕其保釋請求。

貝利目前內關押在東灣的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），將在23日繼續過堂。

9日早上6時50分，在Jayne路350號街區，75歲的何柏出來晨間散步。嫌犯貝利接近他並實施搶劫。且將何柏推倒在地，他的頭部撞到人行道，頭部外傷和腦損傷，貝利得手後開車逃之夭夭。但在當天下午就被抓獲。阿縣地檢處表示，何柏於11日因傷勢過重不治身亡。

根據公開記錄，貝利在2020年時就背下搶劫指控。2020年4月，被警方在海灣大橋上追捕逼停。警員一度將大橋上東向交通關閉保障民眾安全。今年2月8日在舊金山高等法院進行初步聽證後，貝利被釋放回家監管。

貝利還被控在2月19日犯下搶劫和襲擊罪，闖入老年公寓，大力推搡72歲的受害者，搶走手機，並從家中偷走物品。屋崙警方表示，貝利有侵犯傷害亞裔老人的歷史，但並未說明是哪一次事件。

屋崙 亞裔 監獄

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