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搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

搶劫華翁致死 嫌犯未被控仇恨罪 法學教授這樣說

編譯組／灣區13日電
嫌犯貝利 。(阿拉米達縣警局）
嫌犯貝利 。(阿拉米達縣警局）

殺害華裔長者嫌犯貝利12日出庭過堂，貝利面臨多項特殊情況下犯案重罪(multiple serious felonies with special circumstances) ，可是阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）對貝利所提多項控罪中，並沒有包括仇恨犯罪

26歲嫌犯貝利涉嫌9日在屋崙美麗湖附近搶劫並殺害75歲華人長者何柏，阿拉米達縣地檢長對貝利提出謀殺和多項重罪，在保釋或自簽擔保期間犯罪等。然而控方並沒有對貝利提出仇恨犯罪。

戴維斯加大馬丁·路德·金恩法學教授 (Martin Luther King Jr. Professor of Law) 加比爾·秦(Gabriel Chin) 表示：「證明犯罪動機是一件非常困難的事，受害人屬於某接受保護團體，這並不代表罪犯犯罪動機是歧視仇恨所引燃的。」

輿論認為，何柏遇害事件是一宗仇恨犯罪，秦教授說明何以有些控罪中，沒有將仇恨犯罪包含在內。

他說，婦女與有色族裔民眾遭受駭人聽聞的攻擊，可是有些時候這些攻擊行為與受害人的族裔或社會背景無關。另外一種可能性是，如果某罪犯已面臨嚴重罪行控訴，在這種情況下，可能就無需多增加一項量刑較輕的仇恨犯罪控訴。

受害人何柏9日近7時許，在屋崙Adams Point社區、位於Jayne路和Perkins街交叉口附近晨間散步。嫌犯貝利靠近搶劫。在此過程中，將何柏推倒在地。他的頭部撞到人行道，導致頭部外傷和腦損傷。阿縣地檢處表示，何柏於11日因傷勢過重不治身亡。

屋崙警方在當天晚些時候逮捕貝利歸案。根據阿縣地檢處提供的刑事控訴書，貝利被指控犯有特殊情況下的謀殺罪，以及多項重罪和特殊指控，包括對長者的犯罪和保釋期間犯罪。

仇恨犯罪 屋崙 歧視

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