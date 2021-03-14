「停止仇視亞裔」集會 各族裔代表聲援
在13日於聖荷西市舉行的「停止仇視亞太裔」集會上，州參議員柯提斯表示，自己從小跟日裔小夥伴一起長大。針對亞太裔的歧視與仇恨根植於美國的歷史，從二戰時日裔被關進集中營，到現在亞太裔受到仇恨犯罪。柯提斯表示，將盡他所能支持反對仇恨犯罪，自己會一直跟所有亞太裔站在一起。
聖他克拉拉縣議員艾倫伯格表示，兩年前也是在聖荷西市政廣場，聖縣居民一起集會去譴責發生在匹茲堡的針對猶太裔的仇恨犯罪，作為一個猶太裔，自己將會盡所有能力制止所有基於種族，性別取向，宗教信仰等為基礎的仇恨犯罪。「如果我們自己都不互相站出來彼此幫忙，以後又有誰來為我們發聲呢？」
聖縣議員查維茲表示，聖縣最可貴的就是社區團結互助。她表示，在川普時代穆斯林跟西裔被川普攻擊的時候，最先站出來的是日裔。「這表明歷史很重要，人們的互相之間支持與理解極為重要。」
助理地檢官博阿斯表示，不會容忍仇恨犯罪。檢察部門將會追查並且起訴仇恨犯罪。他表示絕對不會讓歷史上針對亞裔的仇恨犯罪重演。聖荷西市警官Ken Tran接受記者採訪時表示，警方對於仇恨犯罪是抱持著零容忍的態度，Ken同時強調，911報警電話有多種語言的服務可以提供，民眾可以大膽放心的向911尋求幫助。
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