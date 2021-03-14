「停止仇視亞裔」集會 各族裔代表聲援

加州參議員柯提斯表示會持續提供資源去反對針對亞太裔的仇恨犯罪。（記者陳程威／攝影）

在13日於聖荷西 市舉行的「停止仇視亞太裔」集會上，州參議員柯提斯表示，自己從小跟日裔 小夥伴一起長大。針對亞太裔的歧視與仇恨根植於美國的歷史，從二戰時日裔被關進集中營，到現在亞太裔受到仇恨犯罪 。柯提斯表示，將盡他所能支持反對仇恨犯罪，自己會一直跟所有亞太裔站在一起。

聖他克拉拉縣議員艾倫伯格表示，兩年前也是在聖荷西市政廣場，聖縣居民一起集會去譴責發生在匹茲堡的針對猶太裔的仇恨犯罪，作為一個猶太裔，自己將會盡所有能力制止所有基於種族，性別取向，宗教信仰等為基礎的仇恨犯罪。「如果我們自己都不互相站出來彼此幫忙，以後又有誰來為我們發聲呢？」

聖縣議員查維茲表示，聖縣最可貴的就是社區團結互助。她表示，在川普時代穆斯林跟西裔被川普攻擊的時候，最先站出來的是日裔。「這表明歷史很重要，人們的互相之間支持與理解極為重要。」

助理地檢官博阿斯表示，不會容忍仇恨犯罪。檢察部門將會追查並且起訴仇恨犯罪。他表示絕對不會讓歷史上針對亞裔的仇恨犯罪重演。聖荷西市警官Ken Tran接受記者採訪時表示，警方對於仇恨犯罪是抱持著零容忍的態度，Ken同時強調，911報警電話有多種語言的服務可以提供，民眾可以大膽放心的向911尋求幫助。