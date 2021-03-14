「停止仇視亞太裔」 矽谷民選官員疾呼

羅達倫等亞裔民選官員組織集會呼籲制止針對亞太裔的仇恨犯罪。（記者陳程威/攝影）

代表南灣的州眾議員羅達倫(Evan Low)和卡拉（Ash Kalra）、聖縣議員李洲曉（Otto Lee）、薩拉度加市長趙嬿（Yan Zhao）和山景城市長龜井（Ellen Kamei）等亞裔 官員，13日與矽谷其他族裔民選官員及社區領袖一起，在聖荷西 舉行的「停止仇視亞太裔」（Stop AACI Hate）集會上，共同呼籲對抗針對亞太裔的仇恨犯罪 。

州參議員柯提斯（David Cortese）、聖他克拉拉縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）、聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）、聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo），以及本地執法部門代表出席了集會，譴責仇恨犯罪。

自從新冠疫情爆發，警方與司法機關已登錄數千宗對亞太裔社區民眾的仇恨犯罪與歧視行為。羅達倫表示，在過去，無論是非裔發起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），還是「婦女大遊行」(Women's March)活動，亞太裔都積極參與和支持。他很高興看到社區領袖，民選代表與各族裔民眾站出來支持亞太裔，一起對抗仇恨犯罪。

羅達倫表示，對亞太裔的仇恨與歧視根植於美國的歷史之中。從排華法案、日裔集中營，到針對亞裔的歧視性住房政策，以及發生在聖荷西社區的燒毀中國城事件。然而，針對亞太裔的攻擊與仇恨並不僅存在於歷史之中，也發生在過去這一年，最近在山景城以及聖荷西都發生了針對亞裔的仇恨犯罪。

羅達倫表示，亞太裔一直被外界賦予「模範少數族裔」的稱呼，社會輿論認為亞裔應該埋頭苦幹，應該保持低調。但是羅達倫表示，亞太裔不應再接受「模範少數族裔」的刻板設定，也不應再沉默，更不會接受被忽略與忽視的狀況。羅達倫呼籲社區中的其他族裔，跟亞太裔站在一起，就像亞太裔支持他們一樣，互相支持。

州議員卡拉表示，現在對於亞太裔來說是歷史上一個重要的時刻，是時候讓整個社區團結在一起了。卡拉表示，針對亞太裔的犯罪不僅有歷史性的根源，更是以各種不同的形式存在於人們的日常生活之中。卡拉強調，每一個亞太裔在成長的過程之中都經受過種族排外主義的衝擊。他表示，種族主義是社會中一個根深柢固的病毒，是被用來維繫「白人至上主義」的一種手段。

聖縣議員李洲曉則強調，亞太裔不會再沉默，亞太裔永遠不接受被忽視的境況。同時他表示，仇恨犯罪跟言論自由完全沒有關係。李洲曉表示，針對亞太裔的仇恨犯罪也是針對非裔、猶太裔、西裔的犯罪，更是針對整個美國的犯罪。

薩拉度加市長趙嬿、山景城市長龜井表示，沒有人應該活在恐懼之中，社區每一個人都站出來，對於制止仇恨犯罪極為關鍵，希望每一個亞太裔的故事能夠作為鮮活的個體的聲音被聽見。