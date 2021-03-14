金山市長專欄／阻歧視暴力 余健全任金山警察委員

親愛的讀者們:

隨著最近針對華人 和亞裔社區令人無法接受的暴力事件不斷，我們比以往任何時候都更加需要繼續努力加強警察局和華人社區之間的關係。

正因如此，我為提名余健全出任舊金山 警察委員會委員感到十分自豪，他是土生土長的舊金山人，亦是華埠 的社區領袖。我相信他將努力確保華裔社區參與公共安全決策，讓關切的議題得以尊重和解決。

余健全在舊金山出生和長大。他在華埠平園成長，就讀於公立學校，從伽利略高中畢業。1978年，余健全開始在美國電信工作，並於1980年在舊金山州立大學獲得了會計學士學位。他在2018年退休前，在電信領域工作了40年。

近25年來，余健全致力於為舊金山服務，特別是服務於他出生成長的華埠社區。1996年，他加入了余紹賢堂，此後一直擔任包括余風彩堂等在內的多個社區組織的董事會成員。

除了將時間貢獻於多個社區組織上外，余健全還有與工會職員與勞工組織合作的經驗。在過去的十二年裡，他一直擔任美國電信工人9410 工會的秘書和司庫。 余健全也參與多個爭取種族、社會和經濟平權的集會和罷工行動。他也是舊金山勞工理事會的代表，曾擔任亞太勞工聯盟副主席。在我們努力繼續進行公共安全改革和保護所有舊金山居民時，至關重要的是所有不同的社區，包括華人社區，都必須在我們的市政府和委員會決策中都有代表和發言權 。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德