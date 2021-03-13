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灣區議員施壓紐森政府 促弱勢社區優先接種疫苗

編譯組／沙加緬度12日電
灣區議員向紐森政府施壓，要求將灣區受疫情重創的社區也列入可優先接種疫苗的名單中。（Getty Images）
灣區議員向紐森政府施壓，要求將灣區受疫情重創的社區也列入可優先接種疫苗的名單中。（Getty Images）

在本周與紐森（Gavin Newsom）政府舉行兩次非公開會議未能獲得成果後，灣區議員決定對紐森政府進一步施壓，要求讓灣區受新冠疫情重創的社區能優先接種疫苗

20名代表灣區幾乎所有地區的議員12日聯合去函加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）和政府營運廳長理查森（Yolanda Richardson），譴責疫苗分發工作最近的改變，認為對灣區社區不公平，且造成傷害。他們在信中說：「這是攸關我們社區生死的問題。這項計畫必須立即做出修正。」

代表聖荷西的加州參議員寇蒂斯（Dave Cortese）12日表示，他8日與州長助理會面，期望這個問題能在數日內獲得解決，但卻陷入僵局。寇蒂斯11日下午與紐森政府官員舉行第二次會議，和第一次會議一樣，州長紐森仍然沒有出席，這讓寇蒂斯對州政府的信心大減。

加利12日接受媒體訪問時表示，從整體來看，新疫苗計畫在分配上造成的震盪幅度很小，隨著未來幾周供應量不斷增加，各縣獲得的疫苗至少會和過去一樣多。

為了解決疫苗分配不公的問題，加州最新的疫苗計畫為400多個弱勢社區郵遞區號預留了四成的疫苗，但灣區只有2%的居民能夠獲得這些疫苗，聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、馬連縣、蘇諾瑪縣和納巴縣被完全排除在外。

12日參與聯署的還有數百名灣區地方官員和社區組織，他們呼籲州政府使用人口普查區域取代郵遞區號進行疫苗分配。信中指出，灣區的東巴洛阿圖、舊金山米慎區、灣景區、馬連市、東聖荷西和其他社區的新冠感染率都非常高，但它們都不在加州預留疫苗的郵遞區號名單上。

寇蒂斯在11日的會議上對州長助理表示，對州政府來說，要以人口普查區域取代郵遞區號應該很容易，但州長助理卻不願接受。

參加11日會議的州參議員麥奎爾（Mike McGuire）表示，他希望能繼續和紐森辦公室對話，儘管到目前還未有任何結果。他說：「州長強調公平性毫無疑問是正確之舉，但灣區的弱勢社區也應該受到同等公平的重視。」

疫苗 灣區 紐森

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