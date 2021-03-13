市長提案立法 金山戶外用餐共享空間 將永久合法化

市長布里德及多名本地官員肯定「共享空間計畫」在疫情大流行期間幫助餐飲業和零售業渡過難關生存下來。（記者黃少華／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）12日在卡斯楚區（Castro）的繁華商業區召開記者會，宣布將於3月16日（下周二）提出一項立法，使服務戶外用餐和零售業 的「共享空間計畫」（Shared Spaces Program）在舊金山永久合法化。

這項立法是由市長布里德和市議員安世輝（Ahsha Safai）、孟達文（Rafael Mandelman）、司嘉怡（Catherine Stefani）、楊馳馬（Matt Haney）共同提出。

布里德表示，原來因為新冠疫情 而推出的臨時性「共享空間計畫」，過去9個月取得了成功，現在應該使其成為永久合法化的計畫，為全市的商業、文化藝術組織、其他機構和個人提供簡化的許可證申請程序，以便使用路邊、人行道、完整的街道空間和空地。「共享空間計畫」幫助餐飲業和零售業在疫情大流行中倖存下來，未來將繼續在舊金山疫後恢復建設過程中發揮重要作用。

為了使「共享空間計畫」更具永續性，並更好地支持小商業獲得戶外經營空間更好的設計質量、無障礙性和安全性，市府將在企業提交申請後的30天內要求相關官方機構給予批准，以符合選民於2020年11月投票通過的舊金山H提案要求。永久性的「共享空間計畫」包括更明確的公眾參與協定，周邊商業和居民對如何長期使用街道和人行道有發言權。

「共享空間計畫」將延後到2022年6月收取許可費。隨著交通需求的新增以及經濟的復甦，這項計畫將逐步開始重新平衡路邊泊車位的使用，鼓勵流動性的停車場空間利用。市府將為共享空間提供協調執法，使企業更容易遵守法規。

自2020年6月以來，市府已經簽發了2100多張路邊和人行道的「共享空間計畫」許可證，其中1700多家是餐館和酒吧。最近的一項調查發現，在共享空間運營商中，50%以上是女性經營的企業，33%是移民經營的小商業，另有33%是少數族裔經營的商業。「共享空間計畫」優先考慮公平，通過撥款幫助企業創建和運營共享空間，並提供多種語言的推廣和援助。

出席記者會的其他主要官員包括：加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu）、市議員孟達文和安世輝。

威善高表示，他正在起草SB 314法案，以確保這些共享空間可以在州酒精法法律下繼續存在。

有關共享空間計畫的詳細資訊，市民可瀏覽網頁sf.gov/shared-spaces-future。