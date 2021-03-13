金山15日起 殘疾、重症等高危群優先打疫苗

舊金山全市各大疫苗接種中心都將從3月15日起擴大新冠疫苗接種資格並提供配套服務。（記者黃少華／攝影）

從3月15日（下周一）開始，根據州府的優先接種計畫，舊金山 將開始為16-64歲的殘障人、嚴重基礎疾病患者以及其他高危人群接種新冠疫苗 。這些人士被認為是感染或死於「新型冠狀病毒」（COVID-19）的高風險人群。

舊金山大約有10%的人口被認定為聾啞人或殘障人士。為了更好地服務於他們，市府將擴大州府認定的殘障人士類別，包括身體發育障礙、難以治愈的疾患、身體殘缺、嚴重的精神疾病和／或藥物使用障礙等。

為確保上述人士得到疫苗接種的低門檻，舊金山將不會要求他們在無法獲得患者病例的情況下於接種點提供診斷或殘障證明。患者可能會被要求提供自我認定的合資格證明。

此外，在州府的指導下，舊金山將為生活或工作在高風險人群聚集場所的人士接種新冠疫苗。這些場所包括監獄、遊民收容所、行為健康護理和治療設施等。這些場所聚集了大量患有慢性疾病的個人，被認為是疫情爆發的高風險場所。

目前，27%的舊金山居民至少接種了一劑疫苗。這一數字超過加州 和聯邦的百分比。這表明儘管供應緊張，市府仍在向合資格人士提供疫苗接種服務。

但在合資格人群的範圍擴大之際，醫療健保提供商已被建議在未來幾周優先考慮接種第二劑疫苗的人士。因此，第一劑疫苗的接種預約名額會有限，符合條件的人可能無法立即完成預約。

除了擴大殘疾人士和嚴重基礎疾病患者的疫苗接種資格外，舊金山醫療機構和公共衛生局繼續為1B階段的人士、65歲及以上的患者、醫護人員接種疫苗。迄今為止，舊金山已經向所有處於1A階段的醫護人員提供了疫苗。65歲及以上的舊金山居民當中有70%以上至少接受了一劑疫苗。

有資格在3月15日接種疫苗的人有多種選擇獲得疫苗接種。他們可以向普通的醫療服務提供商諮詢，或者在市府網站SF.gov/getvaccinated註冊。由市府經營的馬士孔尼會議中心（Moscone Center）、SF Market、舊金山市立大學這三個疫苗接種中心，現場都將提供輪椅服務，也具備多語種的ASL多語種口譯服務。

Muni和Paratransit對往返於新冠疫苗接種現場的人士提供免費搭載服務。舊金山交通局也為那些使用基本出行卡的人提供額外的計程車服務。有關資訊，公眾可瀏覽網頁sfmta.com/COVID以及sfmta.com/Paratransit。市府還設立了呼叫中心，幫助65歲及以上的人，及無法輕鬆上網或通過提供商安排預約的殘障人士。查詢電話號碼是（628）652-2700。