我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

金山15日起 殘疾、重症等高危群優先打疫苗

記者黃少華／舊金山報導
舊金山全市各大疫苗接種中心都將從3月15日起擴大新冠疫苗接種資格並提供配套服務。（記者黃少華／攝影）
舊金山全市各大疫苗接種中心都將從3月15日起擴大新冠疫苗接種資格並提供配套服務。（記者黃少華／攝影）

從3月15日（下周一）開始，根據州府的優先接種計畫，舊金山將開始為16-64歲的殘障人、嚴重基礎疾病患者以及其他高危人群接種新冠疫苗。這些人士被認為是感染或死於「新型冠狀病毒」（COVID-19）的高風險人群。

舊金山大約有10%的人口被認定為聾啞人或殘障人士。為了更好地服務於他們，市府將擴大州府認定的殘障人士類別，包括身體發育障礙、難以治愈的疾患、身體殘缺、嚴重的精神疾病和／或藥物使用障礙等。

為確保上述人士得到疫苗接種的低門檻，舊金山將不會要求他們在無法獲得患者病例的情況下於接種點提供診斷或殘障證明。患者可能會被要求提供自我認定的合資格證明。

此外，在州府的指導下，舊金山將為生活或工作在高風險人群聚集場所的人士接種新冠疫苗。這些場所包括監獄、遊民收容所、行為健康護理和治療設施等。這些場所聚集了大量患有慢性疾病的個人，被認為是疫情爆發的高風險場所。

目前，27%的舊金山居民至少接種了一劑疫苗。這一數字超過加州和聯邦的百分比。這表明儘管供應緊張，市府仍在向合資格人士提供疫苗接種服務。

但在合資格人群的範圍擴大之際，醫療健保提供商已被建議在未來幾周優先考慮接種第二劑疫苗的人士。因此，第一劑疫苗的接種預約名額會有限，符合條件的人可能無法立即完成預約。

除了擴大殘疾人士和嚴重基礎疾病患者的疫苗接種資格外，舊金山醫療機構和公共衛生局繼續為1B階段的人士、65歲及以上的患者、醫護人員接種疫苗。迄今為止，舊金山已經向所有處於1A階段的醫護人員提供了疫苗。65歲及以上的舊金山居民當中有70%以上至少接受了一劑疫苗。

有資格在3月15日接種疫苗的人有多種選擇獲得疫苗接種。他們可以向普通的醫療服務提供商諮詢，或者在市府網站SF.gov/getvaccinated註冊。由市府經營的馬士孔尼會議中心（Moscone Center）、SF Market、舊金山市立大學這三個疫苗接種中心，現場都將提供輪椅服務，也具備多語種的ASL多語種口譯服務。

Muni和Paratransit對往返於新冠疫苗接種現場的人士提供免費搭載服務。舊金山交通局也為那些使用基本出行卡的人提供額外的計程車服務。有關資訊，公眾可瀏覽網頁sfmta.com/COVID以及sfmta.com/Paratransit。市府還設立了呼叫中心，幫助65歲及以上的人，及無法輕鬆上網或通過提供商安排預約的殘障人士。查詢電話號碼是（628）652-2700。

疫苗 舊金山 加州

上一則

金山市立大學接種中心 提供1000劑嬌生疫苗

下一則

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

延伸閱讀

金山15日起 殘疾、重症高危群優先打疫苗

金山15日起 殘疾、重症高危群優先打疫苗
美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先

美不願釋出未獲批准AZ疫苗爆爭議 白宮：確保國人優先
歐盟建議AZ疫苗加註警語 陳時中：有需要會和專家討論

歐盟建議AZ疫苗加註警語 陳時中：有需要會和專家討論
舊金山最糟時期已過？專家籲防3月底第4波疫情

舊金山最糟時期已過？專家籲防3月底第4波疫情
世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用

世衛組織挺AZ疫苗 認定無理由停用
出遊憑證通關！歐盟「疫苗護照」草案 傳認可中俄疫苗

出遊憑證通關！歐盟「疫苗護照」草案 傳認可中俄疫苗

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

2021-03-12 23:01
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45
在舊金山口罩令仍然沒有放開，專家也建議民眾要保持警惕。（視頻截圖）

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

2021-03-11 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償