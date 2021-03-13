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加州灣區9縣 14日起全面進入紅色級別 蘇諾瑪縣能堂食

編譯組／灣區12日電
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）
灣區九縣14日起將全面進入紅色級別。（Getty Images）

加州政府宣布，從本月14日起，包括灣區蘇諾瑪縣和康曲柯士達縣在內的13個縣，將從限制最嚴格的紫色級別進入限制較少的紅色級別。這意味著灣區九縣將全面進入紅色級別。

蘇諾瑪縣和康曲柯士達縣是灣區目前還處於紫色級別的兩個縣。自去年8月加州實施疫情分級制後，蘇諾瑪縣是灣區唯一一個從未離開過紫色級別的縣，主要是因為縣內受重創社區的新冠感染率居高不下。根據加州最新修訂的重新開放藍圖，蘇諾瑪縣終於可以脫離部分限制，代表蘇諾瑪縣六個月來首度可以開放餐廳堂食，博物館、健身房和電影院也都可恢復室內有限度營業。

一個縣是否能進入限制較少的級別，主要根據人均單日新增病例和確診率來決定。加州官員本月初表示，他們將根據加州新冠高感染率的低收入和弱勢社區的疫苗接種情況，來調整重開藍圖的結構，讓各縣能更容易進入限制較少的級別。官員表示，因為加州已經為弱勢社區施打了200萬劑疫苗，因此啟動了新級別機制。

在新級別指標之下，加州14日將有13縣從紫色級別降為紅色級別，除了蘇諾瑪縣和康曲柯士達縣之外，還包括洛杉磯、蒙多西諾（Mendocino）、橙縣、普萊塞（Placer）、聖比尼度（San Benito）、聖伯納汀諾等縣。

蘇諾瑪縣衛生官員梅斯（Sundari Mase）說：「鑑於我們一直處於紫色級別，我們一定會嚴格遵守州政府的重開指南。」梅斯上周呼籲蘇諾瑪縣商家隨機讓員工接受檢測，為重開做好準備。

蘇諾瑪縣經濟發展局（Economic Development Board）指出，蘇諾瑪縣去年有超過70個小型企業在疫情中倒閉，同時遭受到加州史上最嚴重山火的破壞，重創當地酒莊和其他商業。

儘管蘇諾瑪縣的衛生官員和商業領袖對終於可以離開紫色級別感到興奮，但經過一年的動盪，並非所有縣民都期待重開。賽巴斯托波（Sebastopol）Furthermore酒莊莊主理察德（Chad Richard）說：「雖然我們可以重開，但我們不會急於恢復室內營業。」

理察德表示，疫情爆發後，他發現品酒人對惡劣天氣的容忍度有所提高。他說：「過去，只要天色變陰，人們就不太願意待在室外。但現在即使下雨，也沒有人在意。」

梅斯表示，她希望蘇諾瑪縣居民能把進入紅色級別視為「隧道盡頭出現的光亮」。她說：「我們從分級制實施起就一直處於紫色級別，希望這個改變能讓居民對未來感到樂觀。」

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