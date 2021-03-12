屋崙華翁遇劫身亡 嫌犯被控謀殺 12日首次過堂

貝利被關押在聖他利達監獄，暫時不得保釋，他將面臨謀殺等重罪指控。（阿拉米達縣警辦公室發言人凱利供圖）

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）11日表示，涉嫌9日在屋崙 美麗湖附近搶劫75歲華人長者何白（音譯，Pak Ho）、致其死亡的26歲嫌犯貝利（Teaunte Bailey），被指控謀殺和多項重罪，在保釋或自簽擔保期間犯罪。貝利還被控在2月19日犯下搶劫和襲擊罪，闖入老年公寓，大力推搡72歲的受害者，搶走手機，並從家中偷走物品。

貝利將在12日首次過堂。本報記者從阿拉米達縣在線監獄 系統獲悉，貝利關押在東灣都布林（Dublin）的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），暫時不得保釋。阿拉米達縣警辦公室發言人凱利（Ray Kelly）還向本報發來貝利被拘押的照片。

2021年3月9日近7時許，在屋崙Adams Point社區、位於Jayne路和Perkins街交叉口附近。75歲的何白像以往一樣晨間散步。嫌犯貝利靠近搶劫。在此過程中，將何白推倒在地。他的頭部撞到人行道，導致頭部外傷和腦損傷。阿縣地檢處表示，何白於3月11日因傷勢過重不治身亡。

當屋崙警方在當天晚些時候試圖逮捕貝利時，他不顧一切地駕駛汽車在繁忙的屋崙街道上逃跑，但最終被抓獲。根據阿縣地檢處提供的刑事控訴書，貝利被指控犯有特殊情況下的謀殺罪，以及多項重罪和特殊指控，包括對長者的犯罪和在保釋或自簽保期間犯下罪行。

貝利還被控2021年2月19日犯下搶劫和襲擊罪。他涉嫌闖入老年公寓，暴力推搡72歲的受害者，搶走他的手機，並從家中偷走了許多物品。貝利因涉搶劫罪於2021年2月8日在舊金山高等法院進行初步聽證，隨後被釋放回家監管。此外，他還有多項重罪指控在身。

此案由地檢處的特別響應小組處理。小組是上個月成立的，以應對近期針對亞裔 的犯罪案件的飆升。屋崙警方表示，貝利有迫害亞裔老人的歷史，但並未透露以往具體如何傷亡亞裔長者，也沒說明2月19日劫案的受害者，是否為亞裔。警方呼籲，任何知情者可致電警局刑事調查處，電話（510）238-3821。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，聽到消息非常悲痛，也會向何先生家屬提供力所能的幫助。何先生是香港移民，有三個女兒，目前都已從東岸趕回灣區。太太三四年前去世後，他一直住在事發地點附近的公寓中。何先生數年前搬到東灣居住，就是為了距離家人近一點。三個女兒得知父親被搶劫的消息，傷心欲絕，「她們沒有想到父親會發生這種事，沒有想到會在清晨鍛煉時出事。」

陳錫澎表示，何先生此前因重傷已腦死亡，需要依靠機器維持生命系統，一直堅持到讓女兒見一面。11日早上聯繫其中一個女兒，還有回音。到了下午，就沒短訊回覆，「當時就預感不好。因為腦死亡，沒有任何反應，讓家人做決定移除機器支持非常困難。」