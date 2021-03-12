我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

屋崙華翁遇劫身亡 嫌犯被控謀殺 12日首次過堂

記者劉先進／屋崙報導
貝利被關押在聖他利達監獄，暫時不得保釋，他將面臨謀殺等重罪指控。（阿拉米達縣警辦公室發言人凱利供圖）
貝利被關押在聖他利達監獄，暫時不得保釋，他將面臨謀殺等重罪指控。（阿拉米達縣警辦公室發言人凱利供圖）

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）11日表示，涉嫌9日在屋崙美麗湖附近搶劫75歲華人長者何白（音譯，Pak Ho）、致其死亡的26歲嫌犯貝利（Teaunte Bailey），被指控謀殺和多項重罪，在保釋或自簽擔保期間犯罪。貝利還被控在2月19日犯下搶劫和襲擊罪，闖入老年公寓，大力推搡72歲的受害者，搶走手機，並從家中偷走物品。

貝利將在12日首次過堂。本報記者從阿拉米達縣在線監獄系統獲悉，貝利關押在東灣都布林（Dublin）的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），暫時不得保釋。阿拉米達縣警辦公室發言人凱利（Ray Kelly）還向本報發來貝利被拘押的照片。

2021年3月9日近7時許，在屋崙Adams Point社區、位於Jayne路和Perkins街交叉口附近。75歲的何白像以往一樣晨間散步。嫌犯貝利靠近搶劫。在此過程中，將何白推倒在地。他的頭部撞到人行道，導致頭部外傷和腦損傷。阿縣地檢處表示，何白於3月11日因傷勢過重不治身亡。

當屋崙警方在當天晚些時候試圖逮捕貝利時，他不顧一切地駕駛汽車在繁忙的屋崙街道上逃跑，但最終被抓獲。根據阿縣地檢處提供的刑事控訴書，貝利被指控犯有特殊情況下的謀殺罪，以及多項重罪和特殊指控，包括對長者的犯罪和在保釋或自簽保期間犯下罪行。

貝利還被控2021年2月19日犯下搶劫和襲擊罪。他涉嫌闖入老年公寓，暴力推搡72歲的受害者，搶走他的手機，並從家中偷走了許多物品。貝利因涉搶劫罪於2021年2月8日在舊金山高等法院進行初步聽證，隨後被釋放回家監管。此外，他還有多項重罪指控在身。

此案由地檢處的特別響應小組處理。小組是上個月成立的，以應對近期針對亞裔的犯罪案件的飆升。屋崙警方表示，貝利有迫害亞裔老人的歷史，但並未透露以往具體如何傷亡亞裔長者，也沒說明2月19日劫案的受害者，是否為亞裔。警方呼籲，任何知情者可致電警局刑事調查處，電話（510）238-3821。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，聽到消息非常悲痛，也會向何先生家屬提供力所能的幫助。何先生是香港移民，有三個女兒，目前都已從東岸趕回灣區。太太三四年前去世後，他一直住在事發地點附近的公寓中。何先生數年前搬到東灣居住，就是為了距離家人近一點。三個女兒得知父親被搶劫的消息，傷心欲絕，「她們沒有想到父親會發生這種事，沒有想到會在清晨鍛煉時出事。」

陳錫澎表示，何先生此前因重傷已腦死亡，需要依靠機器維持生命系統，一直堅持到讓女兒見一面。11日早上聯繫其中一個女兒，還有回音。到了下午，就沒短訊回覆，「當時就預感不好。因為腦死亡，沒有任何反應，讓家人做決定移除機器支持非常困難。」

屋崙 亞裔 監獄

上一則

身陷罷免風波 博徹思發起集會 譴責針對亞裔暴力

延伸閱讀

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史
舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯貝利多項搶劫重罪在身

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯貝利多項搶劫重罪在身
加州參議員斯金納：SB82提案 不會減輕暴力犯懲罰

加州參議員斯金納：SB82提案 不會減輕暴力犯懲罰
明州警跪殺非裔 法官批准增控3級謀殺 定罪機率大增

明州警跪殺非裔 法官批准增控3級謀殺 定罪機率大增
屋崙華翁遇搶腦死 警逮1嫌 華埠商會等計畫13日上街頭

屋崙華翁遇搶腦死 警逮1嫌 華埠商會等計畫13日上街頭
屋崙華翁遇搶腦死 警逮1嫌 華埠商會等計畫13日上街頭

屋崙華翁遇搶腦死 警逮1嫌 華埠商會等計畫13日上街頭

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16
預計3月9日和10日（周二和周三），一場風暴將給沿海山區帶來高達2英寸的降雨，並給灣區大部分城市帶來約半英寸的降雨。（取自國家氣象局）

近5周最大降雨將襲北加灣區 難解旱象

2021-03-09 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」