聖荷西佛洛依德案示威遭警武力鎮壓 傷者集體訴訟

民權組織就聖荷西市提起訴訟。(記者會翻攝)

由全國有色人種促進會聖荷西 /矽谷分部 (NAACP of San Jose/Silicon Valley)、聖荷西和平與正義中心(San Jose Peace and Justice Center)以及其他在去年示威中遭受到聖荷西警方武力鎮壓的民眾,11日提交集體訴訟給法院,狀告聖荷西市府。訴訟團體表示,聖荷西的示威者在去年5月下旬進行關於佛洛伊德(George Floyd)案的示威時,遭受了聖荷西市警方的殘酷且有種族針對性的壓迫。

原告之一的阿科斯塔(Michael Acosta)表示,去年5月29日自己只是出外辦事,偶遇抗議活動,便決定參與並紀錄當下的事件。「我僅僅是在離我家一個街區的地方,拍攝抗議活動,從來沒有想到我的臉會被槍擊,最後甚至失去我的眼睛。」

阿科斯塔表示,自此一直在努力適應只有一隻眼睛的生活。

原告指控,聖荷西侵犯集會和抗議的憲法權利,以及不受種族歧視 、殘疾歧視、過度使用武力和錯誤逮捕的權利。

原告的代理律師是由舊金山灣區民權律師委員會(Lawyers' Committee for Civil Rights of The San Francisco Bay Area)和民權律師萊德曼(Rachel Lederman)、查寧(James B. Chanin)和弗林(R. Michael Flynn)。

擔任首席律師的萊德曼(Rachel Lederman)表示,去年5月29日聖荷西警察 局射中了兩個人的眼睛,並且至少射中了另外四人的腹股溝。萊德曼表示,不論砲彈的種類是「泡沫彈」、「海綿彈」還是「豆袋彈」,所有的砲彈都高度危險。當警察被允許使用它們時,民眾很有可能被擊中頭部、頸部、軀幹或腹股溝等脆弱部位,遭受永久傷害,甚至死亡。「我們希望這一案件能夠使聖荷西警局未來禁止在人群中使用砲彈。」