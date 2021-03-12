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聖荷西佛洛依德案示威遭警武力鎮壓 傷者集體訴訟

記者陳程威／聖荷西報導
民權組織就聖荷西市提起訴訟。（記者會翻攝）
民權組織就聖荷西市提起訴訟。（記者會翻攝）

由全國有色人種促進會聖荷西/矽谷分部 （NAACP of San Jose/Silicon Valley）、聖荷西和平與正義中心（San Jose Peace and Justice Center）以及其他在去年示威中遭受到聖荷西警方武力鎮壓的民眾，11日提交集體訴訟給法院，狀告聖荷西市府。訴訟團體表示，聖荷西的示威者在去年5月下旬進行關於佛洛伊德（George Floyd）案的示威時，遭受了聖荷西市警方的殘酷且有種族針對性的壓迫。

原告之一的阿科斯塔(Michael Acosta)表示，去年5月29日自己只是出外辦事，偶遇抗議活動，便決定參與並紀錄當下的事件。「我僅僅是在離我家一個街區的地方，拍攝抗議活動，從來沒有想到我的臉會被槍擊，最後甚至失去我的眼睛。」

阿科斯塔表示，自此一直在努力適應只有一隻眼睛的生活。

原告指控，聖荷西侵犯集會和抗議的憲法權利，以及不受種族歧視、殘疾歧視、過度使用武力和錯誤逮捕的權利。

原告的代理律師是由舊金山灣區民權律師委員會(Lawyers'  Committee for Civil Rights of The San Francisco Bay Area)和民權律師萊德曼(Rachel Lederman)、查寧(James B. Chanin)和弗林(R. Michael Flynn)。

擔任首席律師的萊德曼(Rachel Lederman)表示，去年5月29日聖荷西警察局射中了兩個人的眼睛，並且至少射中了另外四人的腹股溝。萊德曼表示，不論砲彈的種類是「泡沫彈」、「海綿彈」還是「豆袋彈」，所有的砲彈都高度危險。當警察被允許使用它們時，民眾很有可能被擊中頭部、頸部、軀幹或腹股溝等脆弱部位，遭受永久傷害，甚至死亡。「我們希望這一案件能夠使聖荷西警局未來禁止在人群中使用砲彈。」

聖荷西 種族歧視 警察

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