華裔缺席3年後 余健全上任金山警察委員

余健全在市長監誓下就職，民選官員、警界高層、傳統僑界代表到場支持祝賀。（記者李晗 / 攝影）

舊金山警察 委員會迎來新的華裔 成員余健全（Larry Yee）。他的上任，也意味著結束警察委員會接近三年時間的華裔代表空缺狀態。

3月10日，余健全在舊金山市長布里德（London Breed）的監誓下宣誓就任。警察局長史考特（Bill Scott），警局指揮官鄺友信，中華總會館總董司徒仲山，僑領周達昌、伍璇璨等出席宣誓儀式。雖然是疫情，但是上述政界民選官員、警界高層、傳統僑界的代表到場向余健全表達支持和祝賀。

余健全表示，感謝市長的任命，也期待進入警察委員會推動警察改革，維護治安。他特別感謝家人和僑社的支持。余健全在舊金山華埠長大，與社區關係密切，擔任多個僑團的領導職務。作為現任的合和會館的主席，他也將在未來出任中華總會館總董。

警察局長史考特向余健全贈送警察委員的徽章。（記者李晗 / 攝影）

市長布里德致辭恭賀余健全，認為他能夠將華裔社區的聲音帶入委員會。警察局長史考特也特別將警委會的徽章贈予余健全。

在余健全上任之前，警察委員會內已經三年時間沒有華裔成員。上一任的華裔委員是舊金山大學的法律教授鄧新源，他在2018年4月卸任。亞裔社區近年來遭遇的暴力襲擊案件層出不窮，但是警察委員會作為警局的決策層卻沒有華裔成員，代表性問題一直成為華裔社區的心頭大石。

2018年5月，市議會內的警委會委員提名大戰開始，最終參與競逐的蘇榮麗（Julie Soo）敗下陣來，日本裔的濱崎（John Hamasaki）入選。2020年4月，市長布里德提名檢察官湯曉慧出任警委，但是遭到市議會以1票支持、10票反對的結果否決。直到今年初，市長再度提名了一位華裔——余健全。他的任命公布後，獲得華裔社區的廣泛支持。最終在3月完成議會的審批表決，宣誓上任。