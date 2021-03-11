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治安惡化 金山地檢長博徹思面臨罷免 選民連署

編譯組 / 綜合報導
舊金山的地方檢察長博徹思面臨被罷免的危機。（美聯社）
舊金山的地方檢察長博徹思面臨被罷免的危機。（美聯社）

舊金山的地方檢察長（District Attorney）博徹思（Chesa Boudin）面臨被罷免的危機。目前罷免運動已經正式進入徵集選民簽字的階段。

博徹思在2019年贏下選舉，2020年上任。他一直以來都是「改革派」的代表，反對大規模監禁，以及主張「恢復性司法正義」（restorative justice）等，與「從嚴治罪」（tough on crime）的傳統路線大相徑庭。

而近期舊金山持續發生致命的惡性治安事件，且肇事嫌犯都是「累犯」，犯了罪沒有被關押就被保釋出來。連續的事件在傳媒的大肆報導之下，令外界對於舊金山治安的觀感變差，同時反對地檢長博徹思的呼聲也水漲船高。

但是舊金山的治安是否真的變差？從數據上而言，舊金山的罪案相較於前一年的同一時期都在下降。具體而言，全市的罪案下降了32%，一些暴力犯罪，比如搶劫、強姦、襲擊，都在下降。上升的則是謀殺，入室盜竊以及偷車犯罪。

支持刑事司法改革的律師查特菲爾德（Kate Chatfield）表示，舊金山的罪案的確是在下降，這是事實。她認為博徹思的反對者只是在利用族裔製造話題以及散播恐懼。

一直在推動罷免的是前共和黨籍的市長候選人葛林柏格（Richie Greenberg）。他認為全市的刑事司法制度已經完全崩壞（completely decimated），幾乎每天都有人被搶劫、被槍擊，或者是在光天化日之下的入室犯罪。

然而罷免也並非易事。如果想要將罷免一事放上選票，那麼罷免運動委員會需要向選務處提交至少5萬1325個有效的舊金山選民簽字。這個門檻是來自於全市註冊選民的十分之一。提交簽字的最後期限是8月11日。

上一次舊金山的罷免行動，是2017年民眾發起罷免時任市長的李孟賢，但是未能夠登上選票。大約40年前舊金山也舉行過罷免選舉，即1983年舊金山舉行了針對時任市長范士丹（Dianne Feinstein）的罷免選舉，但是未獲選民支持，罷免失敗。

舊金山 暴力犯罪 註冊選民

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