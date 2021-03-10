3.15起 金山惡魔島重新開放
3月15日周一，北加州的主要旅遊景點之一，舊金山海灣內的惡魔島及島上關押聯邦重犯的監獄舊址將重新向公眾開放，供民眾進行室內參觀。
在COVID-19新冠疫情開始後，監獄和惡魔島(Alcatraz)的參觀就被關閉。上月底，舊金山進入加州疫情紅色層級，允許博物館重新開放，但容量不超過25%。惡魔島開放後，周五至周一的遊客將被限制在每天900人，周二和周四每天600人。
惡魔島的牢房參觀、禮品店、劇院和其他室內景點都將重新開放，但室內的遊客將被要求戴口罩。島上的戶外景點及新工業大樓也將開放，展出紀念美國土著民權活動家占領該島50周年的展覽。
通往惡魔島的遊輪在舊金山33號碼頭提供擺渡服務，在周五到周一每天6次，時間從上午10時到下午3時，最後一艘船在下午5時40分返回。周二到周四將有四班，每小時從下午2時到5時，往返乘船和公園門票的費用是成人41元，12歲以下的小孩25元，62歲及以上的老人38.65元，4歲及以下的孩子免費。
雖然這座風光明媚的島嶼因其19世紀的軍事要犯監獄歷史而聞名，然後在20世紀中期則成為美國最著名的銀行搶劫犯、殺人犯和黑幫老大的終點站。
但惡魔島也具有它獨特的自然景觀。1775年西班牙探險家德-阿亞拉（Lt. Juan Manuel de Ayala）中尉將該島命名為「La Isla de los Alcatraces」（鵜鶘之島），就因為島上有濕地、懸崖和各種野生動物，包括鵜鶘、海鷗和海豹。每年夏天，遊隼在島上築巢，並孵化出雛鳥。
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