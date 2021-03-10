我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

3.15起 金山惡魔島重新開放

編譯組／舊金山9日電  
舊金山著名景點惡魔島將於周一重新開放。(Getty Images)
舊金山著名景點惡魔島將於周一重新開放。(Getty Images)

3月15日周一，北加州的主要旅遊景點之一，舊金山海灣內的惡魔島及島上關押聯邦重犯的監獄舊址將重新向公眾開放，供民眾進行室內參觀。

在COVID-19新冠疫情開始後，監獄和惡魔島(Alcatraz)的參觀就被關閉。上月底，舊金山進入加州疫情紅色層級，允許博物館重新開放，但容量不超過25%。惡魔島開放後，周五至周一的遊客將被限制在每天900人，周二和周四每天600人。

惡魔島的牢房參觀、禮品店、劇院和其他室內景點都將重新開放，但室內的遊客將被要求戴口罩。島上的戶外景點及新工業大樓也將開放，展出紀念美國土著民權活動家占領該島50周年的展覽。

通往惡魔島的遊輪在舊金山33號碼頭提供擺渡服務，在周五到周一每天6次，時間從上午10時到下午3時，最後一艘船在下午5時40分返回。周二到周四將有四班，每小時從下午2時到5時，往返乘船和公園門票的費用是成人41元，12歲以下的小孩25元，62歲及以上的老人38.65元，4歲及以下的孩子免費。

雖然這座風光明媚的島嶼因其19世紀的軍事要犯監獄歷史而聞名，然後在20世紀中期則成為美國最著名的銀行搶劫犯、殺人犯和黑幫老大的終點站。

但惡魔島也具有它獨特的自然景觀。1775年西班牙探險家德-阿亞拉（Lt. Juan Manuel de Ayala）中尉將該島命名為「La Isla de los Alcatraces」（鵜鶘之島），就因為島上有濕地、懸崖和各種野生動物，包括鵜鶘、海鷗和海豹。每年夏天，遊隼在島上築巢，並孵化出雛鳥。

監獄 舊金山 加州

上一則

疫情顛覆灣區5大交通常態 現在好走多了

下一則

想早打疫苗？可到加州接種中心當義工

延伸閱讀

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死
Dropbox總部10億元賣出 創金山有史以來次高

Dropbox總部10億元賣出 創金山有史以來次高
舊金山擬4/12起重開部分課堂教學

舊金山擬4/12起重開部分課堂教學
金山人語／打疫苗與愛國

金山人語／打疫苗與愛國
金山聯合校區 擬4/12起重開部分課堂教學

金山聯合校區 擬4/12起重開部分課堂教學
金山亞裔老婦車禍亡 警尋涉事小貨車

金山亞裔老婦車禍亡 警尋涉事小貨車

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16
三名劫匪直接將受害者雙腳提起。（視頻截圖）

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人

2021-03-04 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視