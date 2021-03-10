3.15起 金山惡魔島重新開放

舊金山著名景點惡魔島將於周一重新開放。(Getty Images)

3月15日周一，北加州 的主要旅遊景點之一，舊金山 海灣內的惡魔島及島上關押聯邦重犯的監獄 舊址將重新向公眾開放，供民眾進行室內參觀。

在COVID-19新冠疫情開始後，監獄和惡魔島(Alcatraz)的參觀就被關閉。上月底，舊金山進入加州疫情紅色層級，允許博物館重新開放，但容量不超過25%。惡魔島開放後，周五至周一的遊客將被限制在每天900人，周二和周四每天600人。

惡魔島的牢房參觀、禮品店、劇院和其他室內景點都將重新開放，但室內的遊客將被要求戴口罩。島上的戶外景點及新工業大樓也將開放，展出紀念美國土著民權活動家占領該島50周年的展覽。

通往惡魔島的遊輪在舊金山33號碼頭提供擺渡服務，在周五到周一每天6次，時間從上午10時到下午3時，最後一艘船在下午5時40分返回。周二到周四將有四班，每小時從下午2時到5時，往返乘船和公園門票的費用是成人41元，12歲以下的小孩25元，62歲及以上的老人38.65元，4歲及以下的孩子免費。

雖然這座風光明媚的島嶼因其19世紀的軍事要犯監獄歷史而聞名，然後在20世紀中期則成為美國最著名的銀行搶劫犯、殺人犯和黑幫老大的終點站。

但惡魔島也具有它獨特的自然景觀。1775年西班牙探險家德-阿亞拉（Lt. Juan Manuel de Ayala）中尉將該島命名為「La Isla de los Alcatraces」（鵜鶘之島），就因為島上有濕地、懸崖和各種野生動物，包括鵜鶘、海鷗和海豹。每年夏天，遊隼在島上築巢，並孵化出雛鳥。