想早打疫苗？可到加州接種中心當義工

在加州，如果還沒有輪到打疫苗卻又想打，可以選擇做義工。（美聯社）

當前全美的疫苗 接種持續在進行中，但是加州 的接種範圍普遍都在1B階段，也就是仍然只是小部分人，像是醫護人員、長者、必要行業員工等等才能夠接種。

如果還沒輪到、卻又想打疫苗的人，現在可以選擇去疫苗接種中心當義工。

加州最新公布的「輪到我做義工」（My Turn Volunteer）的項目，可以選擇的個人身分選項，就擴充到了在疫苗中心做義工的醫護人員以及普通民眾。這個項目是由加州州長辦公室運營。

根據項目工作人員史密斯（Dave Smith）介紹，如果在疫苗中心做四個小時義工的話，那麼就可以符合接種疫苗的資格。史密斯表示，我們希望這個項目在全加州人盡皆知，所以人們如果去了疫苗中心服務當義工，在完成義工工作之後，就能夠獲得疫苗接種。

加州首席服務官弗萊迪（Josh Fryday）表示，因為那些做了四小時義工的人，就可以被歸類為社區衛生工作者，因此可以符合打疫苗的資格。他也表示，自己聽說許多義工都已經可以接種疫苗。他也解釋之所以開放這樣的資格，是因為想要讓接種中心的義工們感到安全。

具體而言，義工工作包括幫助疏導人群，註冊登記等。如果是醫護人員想要做義工，也可以協助施打疫苗等。

想參與義工服務的加州民眾，可以登錄網站：https://myturnvolunteer.ca.gov/s/landing。註冊填寫信息之後，然後可以選擇附近的疫苗中心義工服務。如果不介意去遠的地方做義工的民眾，也可以選擇較遠的中心。

目前項目還剛剛開始，許多的疫苗中心、診所仍然未有開放義工的服務申請。民眾也可以常登錄網站查詢更新。