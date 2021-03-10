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「不會提高效率」 聖縣不加入藍盾計畫 只求更多疫苗

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖縣政府將不加入藍盾公司分發疫苗計畫。(本報檔案照)
聖縣政府將不加入藍盾公司分發疫苗計畫。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）表示，因聖縣已經建立了自身的疫苗預約與接種地點，因此聖縣並不會與藍盾（Blue Shield）公司就疫苗分發簽訂協議。史密斯認為，聖縣目前最需要的是更多疫苗，而不是更多的官僚行政體系。

史密斯表示：「我們不需要更多的官僚主義，我們只需要更多的疫苗。」在上周，州長紐森表示，將為加州低收入的400個區號提供40%的疫苗。然而，灣區僅有十個郵區號入選，而聖他克拉拉縣沒有一個郵區號入選。

史密斯認為，加入藍盾的疫苗分發系統，僅是在疫苗分發過程中增加一次行政官僚體系，對於解決聖縣的疫苗接種問題沒有幫助，因為「不會提高速度和效率」。縣府也在上周指出，聖縣所獲得的疫苗量已經減少，且預計在將來也會持續減少。

史密斯在9日的縣議會會議上表示，與藍盾簽訂合同不會帶來更多的疫苗。並且因為增加的官僚性，可能阻礙民眾進行疫苗接種。目前只有克恩縣與藍盾公司簽署了疫苗分發的協議。在聖縣除了縣醫療體系的疫苗接種點，還包括了像凱瑟和史丹福醫院等跨縣的大型疫苗服務機構，可以從州府直接獲取疫苗。

藍盾在一份聲明中表示，「我們的目標是通過幫助所有加州人公平獲得疫苗來拯救生命，特別是在那些受疫情影響最嚴重的社區。」

藍盾表示，會讓盡可能多的合格供應商參與到這個改進的網絡中來。 截至上周末，在全州範圍內，共有80家醫院、診所和其他提供疫苗的機構的約1000個接種點加入了藍盾的疫苗分發計畫。

疫苗 加州 低收入

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