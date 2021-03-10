聖縣疫苗不足、現場預約大排長龍 縣府派員到社區服務

因聖縣網路疫苗預約系統無法進行新疫苗的預約，民眾在疫苗接種站外大排長龍，僅為獲得疫苗接種的預約機會。（記者陳程威/攝影）

從本周起，聖他克拉拉縣政府將再增加30名全職的社區以及商業遊說人員，從而確保每天至少有60人到高風險社區進行到戶的遊說，提供疫苗教育 和接種計畫。在上周，社區遊說人員在三天時間中為這些地區的居民安排了1000多個疫苗預約。此外，聖縣政府還與莫甘山和吉爾洛當地農業主開展合作，為2000名農業工人接種了疫苗。在過去兩周，聖縣政府已經在受到疫情 影響最嚴重的東聖荷西和聖縣南部開設了四個疫苗接種站。

聖他克拉拉縣政府表示，會繼續將縮小社區間的不公平列為優先事項，為生活和工作在最需要疫苗地區的人提供服務。還會將工作的重點放在有色人種社區、高風險的前線工作人員和平時沒有被服務到的工作人員群體。

聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，雖然疫情使得全部人都飽受衝擊，但是其中一些社區卻面臨著最為嚴重的挑戰。「需要一個適用於所有人的疫苗分發系統，而不僅僅是我們中的一部分人。這不僅是正確的做法，也是擺脫這場大流行的必要方法。」

縣府表示，缺乏疫苗的供應仍然是聖縣面臨到的主要問題。疫苗供應量不足已經造成了本周針對農業工作人員的疫苗接種工作推遲、以教育工作者為主的疫苗接種點的接種能力不足等。同時，聖縣本周已經無法在網路上進行新的疫苗接種預約。由於無法在網上進行預約，在許多社區接種點外，民眾往往是大排長龍為了獲得一個疫苗接種的機會。在位於東聖荷西地區的Aloha Roller Rink疫苗接種站，許多民眾排隊兩、三個小時才能獲得一個疫苗預約的機會， 隊伍一直綿延到下一個街區。

在餐館打零工的小陳對記者表示，自己排隊等待了兩個小時，最後才獲得了一個兩天後疫苗接種的機會。同時退休人士老王表示，自己在5日排隊兩個小時獲得疫苗接種機會，9日來打疫苗又要進行疫苗接種的排隊。「隊伍實在是太長了」，老王對記者表示。

小陳與老王都表示，比起在家刷新網站遲遲無法預約，現場排隊起碼是一個相對公平的疫苗接種機會。 然而記者發現西語裔人口占六成以上的95122地區，工作日現場排隊的民眾卻大部份是占人口數三成的亞裔。

「許多人、社區團體和組織一直在不知疲倦地努力，以迅速擴大疫苗分發能力，因此我們對這些挫折感到非常失望。」縣長史密斯(Jeffrey V. Smith)在一份聲明中表示。