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屋崙6300人接種疫苗劑量不足 再接種第2劑即可

編譯組／屋崙8日電
加州衛生廳表示，約有6300位民眾在屋崙體育場接種的疫苗劑量不足。（Getty Images）
加州衛生廳表示，約有6300位民眾在屋崙體育場接種的疫苗劑量不足。（Getty Images）

加州衛生廳8日表示，6300位在屋崙體育場（Coliseum）接種疫苗的民眾所接種的新冠疫苗劑量低於建議劑量，他們已經向這些民眾寄出通知。

加州衛生廳表示，調查發現，從2月28日下午4時30分到3月1日下午3時，約有6300人在屋崙體育場接種新冠疫苗，但他們「可能接種到比建議劑量低的疫苗」。衛生廳8日已開始透過電子郵件或普通信件通知在這段時間內在屋崙體育場接種疫苗的民眾。

加州衛生廳發言人貝伊（Ali Bay）強調，儘管如此，已接種劑量較低疫苗的民眾無需採取任何補救行動，只要確定接種第二劑疫苗就可以。

在這起事件中，民眾接種的輝瑞（Pfizer）疫苗劑量為0.22毫升，少於建議的0.3毫升。不過，美國疾病預防與管制中心（CDC）認為，疫苗劑量只要在0.15毫升以上都是安全有作用的，無需再重新接種。多位傳染病學專家也表示，疫苗劑量略小不至於造成任何傷害或降低疫苗的有效性。輝瑞藥廠指出，即使民眾接種只有建議劑量一半的疫苗也不會有問題。

加州官員指出，疫苗劑量不足是因為輝瑞送出一批新型的注射器，這種注射器無法排空所有藥劑，而負責注射的醫護人員事後才發現這個問題。不過，接種站一名工作人員8日下午已解決了注射器的問題，加州衛生廳也進行了額外訓練和品質保證的加強措施。

一些民眾向柏克萊加大臨床傳染病學和疫苗學教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表達了憂慮。舒瓦茲柏格表示，他不願意看到民眾恐慌，認為政府和科學家應該保持資訊的透明度，民眾才能針對自己的健康做出明智的決定。

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