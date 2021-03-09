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東華醫院行政總裁張建清 獲提名加州傑出女性

記者黃少華／舊金山報導
東華醫院行政總裁張建清獲州眾議員邱信福提名為加州第17選區2021年度傑出女性。（圖片由邱信福辦公室提供）
東華醫院行政總裁張建清獲州眾議員邱信福提名為加州第17選區2021年度傑出女性。（圖片由邱信福辦公室提供）

代表舊金山東區（加州第17選區）的加州眾議員邱信福（David Chiu）3月8日宣布，提名東華醫院行政總裁張建清為加州第17選區的2021年度傑出女性。

邱信福說，3月8日是國際婦女節。每年3月，州議會的每一位議員都有機會在這個女性歷史月期間正式表彰各自所在社區的一名女性。今年，他提名張建清來獲得這一殊榮。

邱信福指出，早在2020年1月，張建清就了解到新型冠狀病毒（COVID-19）對社區的威脅。疫情大流行以來，張建清領導開展了一項全面的中英雙語外展活動，面向華埠的低收入居民、只講華語的長者、散房家庭，這對保持華埠社區的低感染率至關重要。

疫情期間，邱信福與張建清、舊金山和加州衛生官員合作，擴大了東華醫院的床位以應對疫情。東華醫院成為向社區弱勢居民提供新冠疫苗接種和病毒檢測的典範。

東華醫院本月將繼續每周三在花園角提供新冠病毒檢測服務。（圖片由東華醫院提供）
東華醫院本月將繼續每周三在花園角提供新冠病毒檢測服務。（圖片由東華醫院提供）

為保障社區居民的健康，東華醫院於3月8日當天宣布繼續提供新冠病毒檢測服務，呼籲社區居民定期接受檢測，以減少病毒傳播。

除了在轄下診所提供服務外，東華醫院每周三也與市政府合作，在華埠花園角舉行大型社區檢測活動。除了有東華醫院及市府工作人員提供服務外，美國北加州潮州會館及華人社區健康資源中心等社區機構也派出員工或義工到場協助及提供翻譯服務。東華醫院也積極配合州府及市府的疫苗分配政策，設立新冠疫苗診所及舉辦社區接種活動，讓居民盡快接種疫苗。

張建清表示：「要恢復經濟，並讓居民回復正常生活，全民接種疫苗十分關鍵。因此，我呼籲所有合資格人士把握機會及早接種。此外，無論接種了疫苗與否，我們都要繼續遵守防疫措施遏制病毒傳播，包括戴口罩、遵守社交距離及接受檢測。」

隨著本地確診人數逐步減少及疫苗接種率上升，近期檢測人數有明顯下降的趨勢。這一情況令很多專家擔心。未來數周，東華醫院會繼續與市府合作，於華埠花園角舉辦免費檢測活動。日期為3月10日、17日、24日、31日。時間為上午10時至下午2時。社區居民也可以致電東華醫院預約檢測服務。電話：1-628-228-2828。

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