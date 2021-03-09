疫情打擊、商戶欠租 舊金山日本城生存面臨挑戰

舊金山日本城受到疫情重擊，未來何去何從尚是未知數。(圖取自臉書)

舊金山日本 城是全美歷史最悠久且最大的日本城，如今受到新冠疫情打擊甚鉅，許多人擔心它有消失的危險。日本城購物中心商家與商場房東 協議維持日本城商場以「日本為主題」的合約，即將於今年到期，目前還有部分商戶欠繳租金 ，日本城未來何去何從，尚為未知數。

日本城是舊金山市最具活力的文化樞紐之一，數十年來是遊客與日裔美人聚集之地。加州櫻花節每年吸引超過20萬人，日本城內有許多年長店家，也有些商店是由原始店主的孫輩經營。日本城有超過70家商店和餐館，大部分是社區小型商家。疫情之前，日本城內商家似乎並未受到零售業衰退影響，2019年6月時，幾乎所有商店都出租。

但疫情卻改變了一切。全球及全美商業活動皆遭重擊，日本城也面臨極大挑戰。直至去年6月，日本城購物中心完全關閉，雖然有家商店在夏天重新開放店外取貨，但購物中心不再對外開放，一直到9月。一些餐館必須仰賴外賣經營，部分商家租客也得面臨與房東語言及文化不同的溝通障礙。

Perkins Coie法律事務所合夥人羅恩(Allan Low)表示，日本城特別脆弱，因為有80%商店由兩個房東控制。羅恩與亞太法律外展服務機構律師松田(Diane Matsuda)共同代表購物中心內40多個商家，推動與房東進行談判，希望免除費用與減免租金，特別在購物中心關閉的那幾個月租金。目前，舊金山市一項保護商家免遭驅逐法令，將於3月底截止，也增加談判的緊迫性。

羅恩透露，營運日本城東區與西區購物中心的比佛利山莊3D Investments公司已與商家進入初步會談。但未知是否能讓租客免除租金。同時也爭取向擁有購物中心另一區Webster街西側的紀伊國屋(Kinokuniya USA)進行談判要求。

目前已有超過10家位在日本城購物中心內的商店關閉。根據估算，平均每家商店每月虧損4300元、平均每家餐館損失1萬1000元。中心內有三分之一是老店主，他們在與房東談判或申請經濟紓困補助時，面臨語言及文化困難。松田表示，若沒有達成正面協議，日本城購物中心內有許多商家將永久關閉，少數嘗試留存的商家也將被困在空蕩凋零的中心內，整個經濟生態可能衰退，日本城的生存確實面臨巨大挑戰。