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遷出多於遷入…柏大報告：灣區出走潮 全加州最嚴重

編譯組／柏克萊電
最新研究報告指出，灣區出走潮比加州整體情形嚴重。（Getty Images）
最新研究報告指出，灣區出走潮比加州整體情形嚴重。（Getty Images）

柏克萊加大4日公布的一份研究報告指出，灣區遷出人口遠遠超過遷入人口，出走潮也遠比整個加州平均情形嚴重。

柏克萊加大加州政策實驗室（California Policy Lab）上周公布最新報告表示，為了減緩新冠病毒的傳播，加州政府下令關閉商業，造成灣區和加州出走的人數增加。加州政策實驗室研究員說：「在疫情期間，灣區遷出的人口增加許多，特別是舊金山。」

報告作者荷姆斯（Natalie Holmes）說：「加州2020年顯然沒有發生人口大規模出走，但疫情的確改變了部分歷史模式，例如，遷出人口多於遷入人口。」

與加州整體相比，灣區出走潮明顯嚴重許多。數據顯示，灣區2020年第四季（10月到12月）的遷出人口約11萬4600人，比2019年同期增加29.7%，遷入人口約5萬4200人，比2019年同期減少27.1%。加州2020年第四季的遷出人口約26萬7000人，比2019年同期增加14.9%，遷入人口約12萬7600人，比2019年同期減少30.4%。

報告表示，事實上，灣區和加州已經連續多年第四季流失的人口多於增加人口，灣區又以舊金山的情形最嚴重。灣區五縣的遷出遷入人口比較如下：

舊金山：遷出3萬5900人，增幅61%；遷入1萬5200人，降幅25%。

聖他克拉拉縣：遷出3萬8400人，增幅19%；遷入2萬3200人，降幅15%。

阿拉米達縣：遷出3萬7400人，增幅20%；遷入2萬7600人，降幅6%。

康曲柯士達縣：遷出2萬1600人，增幅14%；遷入1萬8400人，降幅7%。

聖馬刁縣：遷出2萬零800人，增幅29%；遷入1萬3000人，降幅9%。

不過，報告也表示，由於去年爆發新冠疫情，經濟和健康風險可能影響更多人離開灣區和加州。報告說：「有人擔心大量富裕人士離開加州可能會減少地方和州的稅收，進而影響當地政府未來幾年所能提供的服務。」

目前還無法確定這個出走潮會持續多久，或規模會有多大，但報告警告：「它帶來的風險非常高，大規模人口移動將影響當地就業市場的大小和結構，以及租金和房價。」

加州 灣區 柏克萊加大

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