屋崙5族裔商會聲明：反對仇恨分裂言論

屋崙華埠前段時間犯罪率提升。屋崙華埠商戶等五個商會聲明說，反對仇恨、錯誤資訊和分裂言論。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 商會、屋崙非裔商會，屋崙西語裔商會、屋崙大都會商會和屋崙越南裔商會最近聯合發表聲明說，團結一致，反對仇恨、錯誤資訊和分裂言論，反對藉助屋崙犯罪率提升，而將社區政治化。

聲明說，在屋崙犯罪率上升的情況下，屋崙五個商會同氣連枝。多文化商會代表著屋崙這座偉大城市的數千家本地企業和小企業，他們團結一致，反對仇恨、錯誤資訊和分裂言論。「我們有著共同的使命，培育、支持和發展屋崙各種規模的企業，鼓勵為本地勞動力創造就業 機會，並提高所有屋崙人的生活品質。30多年來，我們走到一起，維持這一集體使命，並相互支持，相信社會團結能使每個人走向更美好的未來。」

聲明表示，在過去的幾周中，本地和全國媒體的目光都集中在屋崙。不幸的是，這些故事都集中在屋崙、尤其是華埠不斷增加的犯罪率上。「我們反對任何或所有將我們的社區政治化或分化的努力，並支持保護居民安全的努力。」

聯合商會在許多公民領域合作，包括，在新冠疫情期間為企業提供資金和技術援助。籌集資金，支持屋崙居無定所的居民，共同制定綜合戰略，解決遊民問題。商會還籌集應急資金，支持小企業和社區的發展。支持解決城市合同中的種族經濟平等問題。代表全市數千家小企業，宣導和擴大商業改進區（Business Improvement District Alliance）。商會也支持監管框架，為居民在本市增加就業機會。團結一致，確保本地企業、居民和遊客感到安全。不論種族、膚色、信仰、性別、宗教、出身或性取向。

聲明說，城市領導人，無論是當選的還是被任命的，都須相互合作。商界制定和實施促進更多公眾參與的戰略，促進社區安全和經濟穩定，提高人們的生活品質。在每年的屋崙脈搏民意調查（Pulse of Oakland poll）中，居民經常報告說，他們最喜歡屋崙城市多樣性。屋崙體現了美國最好的一面。五個商會，致力於促進商業的可持續發展，創造就業機會和改善居民的安全。