我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美施打疫苗破9000萬劑 確診近2900萬

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

屋崙5族裔商會聲明：反對仇恨分裂言論

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠前段時間犯罪率提升。屋崙華埠商戶等五個商會聲明說，反對仇恨、錯誤資訊和分裂言論。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠前段時間犯罪率提升。屋崙華埠商戶等五個商會聲明說，反對仇恨、錯誤資訊和分裂言論。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠商會、屋崙非裔商會，屋崙西語裔商會、屋崙大都會商會和屋崙越南裔商會最近聯合發表聲明說，團結一致，反對仇恨、錯誤資訊和分裂言論，反對藉助屋崙犯罪率提升，而將社區政治化。

聲明說，在屋崙犯罪率上升的情況下，屋崙五個商會同氣連枝。多文化商會代表著屋崙這座偉大城市的數千家本地企業和小企業，他們團結一致，反對仇恨、錯誤資訊和分裂言論。「我們有著共同的使命，培育、支持和發展屋崙各種規模的企業，鼓勵為本地勞動力創造就業機會，並提高所有屋崙人的生活品質。30多年來，我們走到一起，維持這一集體使命，並相互支持，相信社會團結能使每個人走向更美好的未來。」

聲明表示，在過去的幾周中，本地和全國媒體的目光都集中在屋崙。不幸的是，這些故事都集中在屋崙、尤其是華埠不斷增加的犯罪率上。「我們反對任何或所有將我們的社區政治化或分化的努力，並支持保護居民安全的努力。」

聯合商會在許多公民領域合作，包括，在新冠疫情期間為企業提供資金和技術援助。籌集資金，支持屋崙居無定所的居民，共同制定綜合戰略，解決遊民問題。商會還籌集應急資金，支持小企業和社區的發展。支持解決城市合同中的種族經濟平等問題。代表全市數千家小企業，宣導和擴大商業改進區（Business Improvement District Alliance）。商會也支持監管框架，為居民在本市增加就業機會。團結一致，確保本地企業、居民和遊客感到安全。不論種族、膚色、信仰、性別、宗教、出身或性取向。

聲明說，城市領導人，無論是當選的還是被任命的，都須相互合作。商界制定和實施促進更多公眾參與的戰略，促進社區安全和經濟穩定，提高人們的生活品質。在每年的屋崙脈搏民意調查（Pulse of Oakland poll）中，居民經常報告說，他們最喜歡屋崙城市多樣性。屋崙體現了美國最好的一面。五個商會，致力於促進商業的可持續發展，創造就業機會和改善居民的安全。

屋崙 就業 華埠

上一則

10個方法 讓運動堅持下去

下一則

金山人語／新能源靠譜嗎?

延伸閱讀

慶祝婦女節 屋崙華埠女義工巡邏 商家按讚

慶祝婦女節 屋崙華埠女義工巡邏 商家按讚
運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場

運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場
屋崙體育館疫苗接種 爆4300人施打劑量不足

屋崙體育館疫苗接種 爆4300人施打劑量不足
運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場

運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場
沒具體使用政策？華埠是否裝監控 屋崙隱私諮委會下月再議

沒具體使用政策？華埠是否裝監控 屋崙隱私諮委會下月再議
沒使用政策？華埠是否裝監控 屋崙隱私諮委會下月再議

沒使用政策？華埠是否裝監控 屋崙隱私諮委會下月再議

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
長時間使用Zoom，會產生「Zoom疲勞」。（Getty Images）

「Zoom疲勞」4原因 專家提化解之道

2021-02-28 15:12
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我