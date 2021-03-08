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慶祝婦女節 屋崙華埠女義工巡邏護家園 商家紛紛按讚

記者劉先進／屋崙報導
在三八國際婦女節來臨前，東灣台山同鄉會組織以女性義工為主的社安隊，7日在屋崙華埠展開巡邏，沿途商戶紛紛點讚。（記者劉先進 ／攝影）
在三八國際婦女節來臨前，東灣台山同鄉會組織以女性義工為主的社安隊，7日在屋崙華埠展開巡邏，沿途商戶紛紛點讚。（記者劉先進 ／攝影）

翩若驚鴻，宛若蛟龍。中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝。在三八國際婦女節來臨前，東灣台山同鄉會組織以女性義工為主的社安隊，7日在屋崙華埠展開巡邏，沿途商戶紛紛點讚。華人商戶Linda第一次巡邏，和先生Randy組成夫妻檔，齊齊守護華埠。

華人商戶Linda（右）和先生Randy（左）組成夫妻檔巡邏，齊齊守護華埠。（記...
華人商戶Linda（右）和先生Randy（左）組成夫妻檔巡邏，齊齊守護華埠。（記者劉先進 ／攝影）

7日下午1時許，數十個女義工就來到富興中心，先拍合影照。再和其他男性義工匯合，兵分兩路，在華埠開始巡邏。途中，義工不時和商店東主、經過的市民打招呼，還向東主送去祝福「恭喜發財」。有義工發現華人從超市出來後，手機放在太顯眼的口袋，專門過去提醒，建議將手機放好，避免被偷。

Linda和先生Randy在華埠開了紐約人壽的辦公點，兩人此次一起上陣。Linda說，自己本來就是商戶，能感覺義工帶來華埠的積極改變。以前，商店關門時間是晚上6時或7時。前段時間華埠治安變差，很多商戶下午4時打烊，她也只能多做一個小時、在5時關門。義工巡邏後，華埠治安改善，客流增多。她將營業時間改回以前的規律，最近到晚上7時下班。「看到台山同鄉會在招攬義工，我自己是台山人，也想出一份力。在慶祝三八婦女節之際，第一次參加義工巡邏，感覺節日過得特別有意義。」

Randy則是華埠義工的老成員。此前華埠自發義工巡邏隊上，他就一周七天幫忙。巡邏隊改為周六、日下午3時到5時，且台山同鄉會也組織社安隊後，他開始兩頭跑。週末兩天時間，上午10時到下午2時，他去社安隊報到。3時到5時，又去自發義工巡邏隊幫忙，週末一天平均6小時。

東灣台山同鄉會組織社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會組織社安隊在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

旺記超市東主David·劉表示，自從義工巡邏後，華埠治安增強不少，商戶也感覺有了信心。而且，疫情趨緩後，華埠人流增加，生意慢慢回歸正常。但他同時提醒，雖有社安隊保駕護航，各商戶也不能疏忽大意，還是要小心留意可疑人士。就在7日當天，一個西裔慣偷，就來到超市，鬼鬼祟祟，被人阻止。

David說，這個小偷來過超市五六次，他知道華人購物的規律，比如週末、春節時人流多，就可以趁機下手偷手機或錢包。此人30多歲，年輕力壯，偷了東西後，馬上跑出去，外面有人停著車接應，很快可以逃之夭夭。以前曾經報過警。但店內監控錄像有死角，有時也不一定能拍攝到偷竊的畫面。「每次小偷過來，我都會用中文大聲提醒購物的華人顧客小心留意。」

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