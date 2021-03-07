恢復面對面授課! 4月12日起金山聯合校區部分學校重啟

舊金山聯合校區與教師工會就恢復課堂面對面授課達成初步協議。（記者黃少華／攝影）

舊金山 聯合校區（SFUSD）學監馬菲斯（Vincent Matthews）和舊金山教委會主席盧佩斯（Gabriela Lopez）於3月5日晚間宣布，市內部分公立學校將從4月12日起為幼兒園至小學二年級的學生提供課堂面對面授課的選項。4月底之前，更多學生也將有望回到教室上課。

舊金山聯合校區是加州第七大學區，每年的preK-12學生有5萬6000多人。不過，全市64所小學當中，只有大約24所將於4月份重開課堂面對面授課。舊金山公共衛生局已經准予第一批重開課堂面對面教學的6所學校申請，並將於3月9日對第二批18所學校進行檢查。第三批學校的檢查準備工作正在進行。

在市議會議長華頌善（Shamann Walton）的調解之下，舊金山聯合校區已與教師工會達成初步協議，將盡可能多的學生集中在一系列重點小組（focal groups）由老師帶領學習，恢復到每周5天的全日制教學。這些重點小組主要是幼兒園到小學二年級的學生，大約有1萬3000人，每個小組不超過22人。

也有一些學生將在本學年結束前（6月2日）可能無法返回課堂。比如，小學3到5年級的學生是否以及何時返回課堂是個未知數。初中和高中生今年重返課堂的可能性非常小。

舊金山教委會仍需就舊金山聯合校區與教師工會達成的初步協議進行表決。現時尚不清楚這一協議將在多長時間內獲得通過。舊金山教委會下一次會議是3月9日。

舊金山聯合校區將遵循公共衛生和安全指南，包括在教室內保持社交隔離，以及向教職員工提供N95口罩。

盧佩斯表示：「這是重開校園道路上的重要一步。我們繼續致力於確保舊金山聯合校區的每名學生和每個家庭都能得到他們所需要的支持。」

馬菲斯說：「我們認識到，遠程教育 對大多數學生來說並不理想，許多家庭都在為一整年的遠程教育而掙扎。我們真的希望能為每個人重開校園。」

馬菲斯指出，舊金山聯合校區的目標一直並繼續是為學生提供更多的學習選擇和機會，而且一直準備向那些想在今年返校的學生提供面對面授課，並將繼續在6月結束的本學年剩餘時間內提供遠程學習選項。

舊金山聯合校區正根據與教師工會的健康與安全協議，實施教職員工的新冠疫苗 接種計畫，並繼續努力加快所有教職員工的接種進度。這些教職員工是返回校園提供面對面授課的關鍵部分。

過去一周，舊金山聯合校區已經向教職員工發送了4000個個性化的優先接種號碼。舊金山聯合校區有大約4600名教師，以及數千名其它學校工作人員，包括教師助理、輔導員、辦公室和食堂工作人員、監護人。

舊金山教師工會主席所羅門（Susan Solomon）在一份聲明中說：「今天的協定是幾個月來調整和重新設想的產物。在一個大都市地區，教育工作者、學生和家庭回到課堂面對面授課可能會是什麼樣子。現在，我們需要市府和聯合校區兌現承諾，讓學校教職員工儘快接種疫苗。」