運動場4月開放 金山巨人、屋崙運動家歡迎球迷回賽場

灣區球迷有望從4月份開始重新回到看台為巨人隊和運動家隊加油。（記者黃少華／攝影）

州府已於3月5日宣布加州的戶外運動場最早將會從4月1日起在限制人數的情況下重開。灣區兩支職棒大聯盟（MLB）球隊相繼發表聲明，歡迎球迷回到賽場親自為主隊加油。

根據加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）3月5日的新聞發布，更新後的州府「更安全經濟藍圖」允許位於紫色層的戶外運動場開放不超過100名球迷入場觀賽。紅色層各縣的戶外運動場容量限制為20%，橙色層為33%，黃色層為67%。

舊金山 巨人隊（San Francisco Giants）總教練卡普勒（Gabe Kapler）說：「我們想和球迷分享這段經歷。在某些方面，我們覺得如果沒有球迷在身邊，比賽就不完全是一場比賽。我們和球迷是合作夥伴。當他們不在看台上的時候，覺得少了一些東西。」

在過去整個2020賽季，舊金山巨人隊在甲骨文 球場（Oracle Park）主場比賽全部空場進行。季票球迷只能通過球隊將印有自己肖像的紙板放在看台上，為主隊加油。

屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）—阿拉米達競技場所在的阿拉米達縣目前處於紫色層。但是，屋崙運動家隊（Oakland A’s）的主席卡瓦爾（Dave Kaval）說，球隊已經得到保證，阿拉米達縣將很快進入紅色層。這一層級變化將發生在4月1日之前，也就是屋崙運動家計畫在2021賽季主場迎戰休士頓太空人隊（Houston Astros）的時候。

如果阿拉米達縣和舊金山縣在4月初都處於紅色層，舊金山巨人隊將被允許在甲骨文球場開放8200名球迷入場觀賽。屋崙運動家隊將被允許在屋崙—阿拉米達競技場開放高達1萬1020名球迷入場觀賽。

運動家隊在聲明中表示，球隊已經與阿拉米達縣官員合作，並已獲得批准，在4月1日開幕式當天接待球迷入場。

自從新冠疫情大流行以來，舊金山巨人隊一直與舊金山衛生官員密切合作，在甲骨文球場製定健康和安全協定。然而，巨人隊尚未獲得市府許可立即計畫讓球迷回歸賽場。巨人隊在聲明中說： 「將提交我們的行動計畫，供本地衛生官員審查和批准。我們熱切期待著安全地歡迎球迷回到甲骨文球場。」