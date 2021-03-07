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紐森籲居民戴2個口罩 譴責多州解禁

編譯組／沙加緬度電
加州州長紐森建議民眾佩戴兩個口罩進一步保護自己和他人。（Getty Images）
加州州長紐森建議民眾佩戴兩個口罩進一步保護自己和他人。（Getty Images）

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前在記者會上讉責多州解除口罩令，更呼籲加州居民佩戴兩個口罩，以提高防禦病毒的能力。

紐森在記者會上說：「我們發布了關於口罩的最新訊息，我們鼓勵民眾多戴一個口罩，特別是戴布口罩的民眾。」紐森強調，這只是建議，並非強制性規定。

加州衛生廳4日公布了最新口罩指南，建議民眾佩戴兩個口罩，例如在手術口罩上多加一個布口罩，可以改善口罩在臉上的服貼度和過濾性。指南說：「改善口罩的服貼度和過濾性，可以進一步保護他人和自己。」

紐森表示，鑑於美國至少有四州發出他認為是「不良的訊息」，他呼籲加州民眾多戴一個口罩保護自己。紐森這裡指的是包括德州、阿拉巴馬州、密西西比州在內解除口罩令的州。拜登總統本周稍早也譴責這些州的領袖犯下大錯，是「原始人思維」（Neanderthal thinking）。

紐森說：「我要指出，這些州的新冠確診率遠高於加州。我們絕不會走上和他們相同的道路，因為我們關心民眾的健康和未來。」

加州新冠確診率本周創下歷史新低，而德州目前的確診率高於去年10月。

加州 紐森 德州

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