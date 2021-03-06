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金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

4月1日起 加州運動場、音樂會、遊樂園有限度重開

記者黃少華／沙加緬度報導
舊金山巨人隊在過去的2020賽季，只能將印有球迷肖像的紙板放在甲骨文球場觀眾席為球員加油。（記者黃少華／攝影）
舊金山巨人隊在過去的2020賽季，只能將印有球迷肖像的紙板放在甲骨文球場觀眾席為球員加油。（記者黃少華／攝影）

加州衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）於3月5日宣布，全加州戶外的運動場、音樂會場地和遊樂園，最早將會從4月1日起在限制人數的情況下重開。州府此舉是建立在正推動為更多居民接種新冠疫苗的基礎上。

加利說：「隨著陽性病例比率和住院率的顯著降低、三種高效疫苗的上市，以及針對最弱勢社區有針對性的疫苗接種工作，加州可以開始逐步和安全地恢復更多的活動，特別是那些在戶外進行的活動，以及可以進行持續戴口罩的活動。」

各縣重開上述活動的容量限制，將根據州府「更安全經濟藍圖」中所處層級而有所不同。對於最嚴格紫色層的縣，戶外體育和音樂表演場館的容量將限制在100人或更少，觀眾只能是場館所在地區的居民和旅客，門票需要提前預訂，不提供折扣銷售。處於紅色層的縣，容量將限制在20%，門票優惠有限制。處於橙色層的縣，容量將限制在33%。黃色層的縣為67%。

目前，全加州58個縣當中，40個縣處於紫色層，16個縣處於紅色層，2個縣處於橙色層。

在舊金山灣區，舊金山縣、聖馬刁縣、馬連縣、納巴縣、聖他克拉拉縣處於紅色層。阿拉米達縣和康曲柯士達縣預計最快將於下周從紫色層進入紅色層。州府承諾在未來幾周內調低橙色層的進入門檻，這些縣中有些可能在4月1日前進入到橙色層。

州府表示，不管各縣處於何種層級，現場觀眾都將限於州內居民和旅客。

與此同時，紅色層各縣的遊樂園將以15%的容量重新開放。橙色層和黃色層各縣的遊樂園將分別以25%和35%的容量重開。無論各縣處於何種層級，遊客僅限於州內居民和旅客。

本周早些時候，紐森在南加州長堤市（Long Beach）的一次記者會上暗示，可能的變化正在進行中。他說，預計加州的職棒大聯盟（MLB）各隊將在新賽季首個比賽日（4月1日）開始前，有限度重開觀眾席讓球迷入場。加州有五隻MLB球隊，分別是舊金山巨人、屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）運動家、洛杉磯道奇、洛杉磯天使、聖地牙哥教士。

紐森說：「不僅有可能，我們還進行了高層對話。我們正在研究最後的細節。」

紐森已經宣布近兩周完成向加州受疫情影響最嚴重的四分之一社區投放200萬劑新冠疫苗的目標。完成接種後，相關的縣在層級推進上的標準將有所放寬。截至3月5日，加州已經完成960萬劑疫苗接種，300萬人完成了兩針的接種。

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