金山模擬創業賽 邀中學生線上比拼 優勝隊千元獎金

今年的第四屆「模擬創業競賽」將會在線上舉行，打破實體活動的限制，讓全球更多的年輕人可以參與進來。（活動海報）

在全球疫情 的嚴峻挑戰之下，創新的思維顯得至關重要。如何在動盪變幻的時代脫穎而出，成為了不同世代都在探索的話題。

由世界日報 與哥倫比亞大學 商學院聯合主辦，中國信託銀行白金贊助的「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），就是一個絕佳展示創意創新理念的平台。競賽在今年強勢回歸，並會在線上舉行。競賽面向全球中學生發出邀請，讓五湖四海的年輕一輩比拼創業理念，推動創新發展。

世界日報舊金山社副社長楊大德表示，疫情突如其來打亂了人們的生活，世界需要新的創新思維解決問題，目光也自然就會聚焦在未來的年輕人身上。他指出，今年的第四屆「模擬創業競賽」將會在線上舉行，這將打破實體活動的限制，讓全球更多的年輕人可以參與進來，碰撞智慧的火花，交融並進。

本次活動的第一輪報名截止時間是2021年4月18日，凡是在校的初中、高中生都可以組隊參與，每個隊伍的人數為2至5人。報名無需費用。

參賽隊伍需要在4月18日之前註冊報名，並且提交「商業企畫書」（business proposal），加入首輪比賽。商業企畫書必須要具有創新理念，改善人類的生活，或者旨在解決當下的一個社會問題。

隨後哥倫比亞大學商學院將會在參賽者中評選出優勝者，進入決賽。同時今年也將有「敗部復活」的環節，給予淘汰參賽者「重生」的機會。最後決賽將會是線上演講及實時問答展示，評選出第一名、第二名和第三名的隊伍。

優勝隊伍的隊員除了有獎金之外，也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及獲勝隊伍將獲得$1000獎學金，用於選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

更多參賽詳情，可以查詢競賽的官方網站：https://www.mecompetition-usa.com/。如有疑問也可以致電650-259-2002，650-259-2043，或者電郵至[email protected]。