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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

記者黃少華／士德頓報導
州長紐森認為加大分發疫苗劑量給疫情最嚴重區，有助各縣更多商業活動重開。（州長辦公室視頻截圖）
州長紐森認為加大分發疫苗劑量給疫情最嚴重區，有助各縣更多商業活動重開。（州長辦公室視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）4日到訪中谷聖荷昆縣（San Joaquin），宣布州府為受新冠疫情影響最嚴重的社區預留40%的疫苗劑量，爭取讓更多的縣在州府「更安全經濟藍圖」上進入更寬鬆的層級，以便安全開展更多商業活動。

紐森說：「隨著越來越多的疫苗上市，加州現在能採取措施，通過保持警惕，為那些最危險和最易受感染的加州居民接種疫苗，來結束這場疫情大流行。在加州受影響最嚴重的社區接種疫苗是正確的做法，也是結束這場疫情的最快管道。」

2周內分發200萬劑

州府正在修改「更安全經濟藍圖」的門檻。一個縣即使每10萬人口中的陽性病例比率略高，一旦在受疫情影響最嚴重的社區進行了更多的疫苗接種，可轉移到限制較少的層級以重開更多商業活動。

州府為此推出「疫苗公平名額」（vaccine equity metric）方法。最初目標是，按照「健康場所指數」（health Places Index）的衡量，州府致力於近期向受疫情影響最嚴重的四分之一地區至少提供200萬劑新冠疫苗，估計在未來兩周內完成分發。目前，州府已向這些地區發放了160萬劑疫苗。

這些地區一旦完成分發和接種200萬劑新冠疫苗的門檻，州府「更安全經濟藍圖」的層級將更新，每一層級的陽性病例比率都可有所提高。當在這些地區完成接種400萬劑疫苗時，層級將再次更新。

紐森表示：「我們的目標是等到不再需要更安全經濟藍圖的那一天。越來越多的人接種疫苗，越來越多的疫苗可分發。特別是在受疫情影響最嚴重的社區，我們可以設想有一天，加州可以進入綠色層級，不再需要嚴格的公共衛生措施。在此之前，我們將繼續評估、更新、披露公共衛生和疫苗數據，以穩定和負責任的步伐前進。」

隨著輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）三種疫苗上市，近1000萬劑新冠疫苗在全加州範圍內分發並正在接種。疫苗已經對控制疫情發揮了作用。過去六周，疫情曲線的總體趨勢得到了顯著改善，陽性病例比率、傳播率、住院率和加護病房（ICU）入住率都在穩步下降。

州府建議戴雙層口罩

加州公共衛生廳當天發佈最新的戴口罩指南，建議公眾在外科口罩上加一個貼身的布口罩，作為「改善貼合度和過濾效果的有效方法」。

紐森呼籲加州居民「加倍努力」戴口罩，並考慮在某些情况下佩戴雙層口罩，以更好地抵禦「新型冠狀病毒」（COVID-19）。

紐森指出，德州和其它幾個州的州長本周表示將中止戴口罩的衛生令，他們給出的是「壞消息」。他說：「加州不會走他們的路。我們關心你們的健康和我們的未來。」

疫苗 加州 疫情

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