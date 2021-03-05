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捲入市府貪腐案 垃圾回收公司退民眾1億元

記者李晗╱舊金山報導
綠源再生是舊金山常見的垃圾回收公司，負責舊金山居民的垃圾回收。（本報檔案照片）
綠源再生是舊金山常見的垃圾回收公司，負責舊金山居民的垃圾回收。（本報檔案照片）

舊金山的市政府腐敗案又有最新進展。垃圾回收公司綠源再生（Recology）早前捲入腐敗案，被指涉嫌賄賂官員，調高回收費用。經過一連串的調查，最終公司決定向公眾客戶退錢1億元，並且調低每月的費用。

綠源再生是舊金山居民常見的公司企業，因為該公司與市府簽署合同，負責居民日常的垃圾清理回收。同時因為1930年代的一個公投案，綠源再生享受「壟斷」地位，即舊金山市府將垃圾回收的合同「獨家」簽給了綠源再生。

去年舊金山驚爆市政府腐敗案。根據聯邦司法部最新披露的起訴書，綠源再生的前政府關係經理吉斯提（Paul Fredrick Giusti）被控賄賂和洗錢，從而在市府合同中獲利。根據起訴書的內容，綠源再生通過將資金轉入一些非盈利機構，同時非盈利機構再利用資金為公務機關等舉行「假日派對」，來實現「討好」的目的。

當時時任工務局局長諾魯（Mohammed Nuru）在垃圾回收合同中有很高的話語權，因此他也就成為的重要的賄賂對象。諾魯同樣已經被起訴，正在候審中。

經過市府律師和公眾的壓力之後，綠源再生宣佈退錢和調低費用。在一份聲明中，綠源再生承認費用調漲中除了「錯誤」，包括從2017年的一次調漲費用時，本應該漲了7%，但是漲了14%。綠源再生在全舊金山大約有16萬的客戶。退回給客戶的錢加上利息大約共計有1億元。

調低之後的費用率，將會在2021年4月開始生效。目前舊金山的垃圾回收費用大約是每個月55至60元。

今年1月，華裔選民教育委員會（CAVEC）的行政主任李志威、中華總會館代表李殿邦、退休法官，前州議員科普（Quentin Kopp）舉行發佈會，除了要求綠源再生退錢和調低費用之外，也醞釀在舊金山發起公投，取消綠源再生的壟斷地位。李志威表示，退款和調低費用率只是一小步，目前仍然是需要一個公投提案，開放市場，開放競爭。

舊金山 公投 司法部

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