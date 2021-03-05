66億學校撥款 3月底前重開校園才有份

加州參眾兩會4日投票，通過66億元重開學校法案。（美聯社）

為了讓學區 在本學年結束前重開學校，加州 議會4日正式通過66億元的重開學校法案。

這項法案沒有強迫學區必須恢復面授教學，也沒有表示家長必須讓子女重回學校。取而代之的是，加州將在資金短缺的學區董事會面前拿出20億元，告訴他們，只有在3月底前恢復面授教學，才可以分享這筆補助金。學區最遲必須在5月15日前決定是否重開學校，過了這個日期就一毛錢也拿不到。

加州眾議員威善高（Scott Wiener）說：「我們必須讓學校重開，我知道這並不容易，所以，這就是我們今天為何要提供學校強大的工具朝這個方向前進的原因。」

因為新冠疫情，加州1037個公立學區共610萬名學生，從去年3月就開始在家透過網路上課。多個月來，受挫的家長和政治人士不斷呼籲學校讓學生重返校園。然而，許多學區面對教師工會的反對和家長不放心讓子女重回學校的調查結果，遲遲不願重開學校。

4日，加州議會幾乎所有議員都對重開學校法案投下贊成票，儘管許多議員並不情願。

由於法案並未規定學校必須提供學生多少小時的面授教學，讓部分人士擔心，某些學區可能只會要求學生一周返校一日。此外，法案雖然要求大部分小學必須重開校園才能獲得補助金，但並未要求初中和高中今年必須重開校園。共和黨議員試圖將法案修改為面授教學一周至少要有三天，但遭到民主黨議員否決。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）表示，他計畫在5日簽署這項法案。

加州參議會共和黨領袖維克（Scott Wilk）表示，這項法案純粹是民主黨為了幫助紐森脫困提出的，這樣紐森就可以「讓家長相信他已經為他們盡了一切努力」。維克說：「事實是，這項法案對重開學校沒有任何幫助。」