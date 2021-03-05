聖馬刁縣1/4人口 已打首劑疫苗

聖馬刁縣四分之一人口已接種第一劑疫苗。圖為德利市醫護人員排隊等待接種新冠疫苗情況。(Getty Images)

截至2日，聖馬刁縣已有15萬9357名居民接種至少第一劑新冠疫苗 ，占全縣24.8%年齡16歲以上符合資格施打疫苗的人口。聖馬刁縣目前正為屬於1A、1B級別群體施打疫苗，包括健康照護人員、長照機構居民、65歲以上民眾及教育、兒童保育與農業與緊急救護工作者。

聖馬刁縣衛生局副局長里斯尼維桑(Srija Srinivasan)3日在記者會表示，迄今已有66%的65歲以上居民接種疫苗，縣府正在努力聯絡其他未接種的老年民眾。

疫苗可在聖馬刁縣醫療中心(San Mateo County Health)、凱薩醫院(Kaiser Permanente)、Sutter健康中心(Sutter Health)與CVS、Rite Aid藥房接種。在聖馬刁會展中心進行的第二劑疫苗施打將於4日持續進行，每天可接受3200人預約。德利市與半月灣也有小型疫苗診所可供預約。

州與市府領袖呼籲東巴洛阿圖地區增加疫苗接種，該地區是聖馬刁縣確診數最多地區之一，卻是疫苗接種比率最低的地方，僅有12%，不到全縣接種率24.8%的一半。里斯尼維桑指出，東巴洛阿圖低疫苗接種率可能因為該市人口統計，僅有12%人口為65歲以上。有許多一線工作者住在東巴洛阿圖，2月22日才開放此類別接種疫苗，年輕人口仍無法接種。

縣府官員正與東巴洛阿圖草根團體合作，增加疫苗接種率並克服上網預約及交通困難。目前為止，東巴洛阿圖第一劑與第二劑疫苗都在Ravenswood家庭健康中心施打。

里斯尼維桑表示，聖馬刁縣預約接種疫苗缺席率約為5%，他鼓勵民眾若已在其他地方預約，可主動取消原有預約，將機會讓給其他人。此外，由於供應限制，Sutter健康中心已取消部分第二劑預約，包括部分在會展中心的預約施打。

縣府正在了解有多少居民受到影響。縣府尚未接獲足夠預約疫苗供應，將與Sutter中心合作，透過其他途徑獲得疫苗劑量，讓已施打第一劑輝瑞或莫德納 疫苗的民眾，能接種第二劑疫苗。縣府並期望能於3月15日開放下一級別對象施打疫苗，為16-64歲患有潛在疾病民眾。

目前尚未知聖馬刁縣能收到多少嬌生 疫苗，縣府官員鼓勵民眾，當可施打任何疫苗時，儘快接種。縣府經理卡拉吉(Mike Callagy)表示，所有疫苗都能有效預防死亡與嚴重疾病，也獲FDA核准，皆為很好的疫苗，鼓勵民眾在可施打疫苗時，無論何種疫苗，都快速接種。