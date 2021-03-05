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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

資金不足學區校園重開？ 聖縣教師盼疫苗

記者陳程威／聖他克拉拉報導
金寶高中教師以及工會副主席寇茲強調，由於長期的資金不足使得學區重啟面臨挑戰。（記者陳程威/攝影）
金寶高中教師以及工會副主席寇茲強調，由於長期的資金不足使得學區重啟面臨挑戰。（記者陳程威/攝影）

聖他克拉拉縣的教育工作者於4日就疫苗以及校園重新開放召開記者會。包括一線的教育工作者，金寶高中教師、工會副主席寇茲（Nick Cortez），以及聖縣教育辦公室的奧蒂斯（Peter Ortiz）和羅西（Claudia Rossi），金寶市議員洛佩斯（Sergio Lopez）等都出席。

寇茲表示，教師們是社區的一部分，並不是在「泡泡」中教學。教師們希望可以保證學生以及整個教學環境的安全。教師接受疫苗的注射是安全重開校園的重要一步。寇茲同時表示，公立學校面臨著長達數十年的資金不足，在疫情間，卻又給予極大的壓力要求學區進行重啟。「這把教師與社區置於一個不必要的危險境界。」「我希望我們能從疫情中領悟到，公立教育的重要，以及它長期面對到的資金不足的狀況。」

他表示，擁擠的課室，師資的不足，匱乏的器材是造成時至今日學校不能開放的原因。他同時表示，巴洛阿圖作為全州資金最充足的學區當然可以現在就開放，但是，寇茲希望公眾們能夠理解其他資金並不充分的學區所面臨到的挑戰。 來自長青學區的一年級老師唐密頓表示，「我們當然希望可以很快回到學校為學生進行面對面的授課，但是需要獲得應有的支持幫助。」

奧蒂斯表示，重啟學校一直是一個很複雜的決定。他同時表示，自己代表的東聖荷西一直是受到疫情影響最為嚴重的地區之一。在這之中，勞工階級以及有色人種都不成比例的受到了疫情的影響。他表示，必須要給教師以及受到疫情最嚴重的人群提供疫苗，「西語裔仍然是在疫情中受到不成比例的影響，像教師這一類的前線的工作人員，需要獲得這些疫苗。」

金寶市議員洛佩斯從個人經歷，表明公立教育對於移民以及少數族裔群體的重要。「能夠從一個移民家庭到從常春藤大學畢業然後回鄉從政，我的這一切都是金寶市的公立教育所給予的機會。」洛佩斯表示，很多西語裔的家庭是多代同堂，受到了嚴重的衝擊。

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