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金山針對亞裔仇恨案件 全美最多

記者李晗／舊金山報導
張華耀（左）教授是「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）平台的發起人。右為州議員丁右立。（記者李晗／攝影）
張華耀（左）教授是「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」（Stop AAPI Hate）平台的發起人。右為州議員丁右立。（記者李晗／攝影）

去年疫情爆發之後，針對亞裔的仇恨事件在全美持續不斷。舊金山亞裔人口眾多，相關事件也頻頻發生。根據一個線上自我報案的網路平台數據，舊金山是全美發生最多反亞裔仇恨案件的城市。

「停止仇恨亞裔和太平洋島裔居民」（Stop AAPI Hate）這個平台在去年3月開始運營。從3月疫情爆發至12月底，2020年期間全美有2808宗亞裔仇恨、歧視、暴力的事件發生。其中，加州有1226宗，舊金山有292宗，分別是全美發生相關案件最多的州和城市。屋崙（奧克蘭）則是錄得55宗。

3月3日，加州議員丁右立、舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀、社區青年中心主任溫靜婷在舊金山列治文區召開發布會，宣布州府將投入140萬元的資金，支持「停止仇恨亞裔和太平洋島居民」平台的繼續運作。

丁右立作為州議會預算委員會主席，在州府預算案主導了這筆撥款。他指出，亞太裔社區在疫情開始之前就受到歧視，包括小商業、餐廳的生意大跌。疫情開始之後，相關的事件更是層出不窮。他認為亞太裔仇恨事件的數據非常重要，因此決定繼續撥款支持這個平台。

舊金山是全美範圍內聞名的「進步派」城市，崇尚包容多元，但是相關仇恨案件持續發生，也並非新鮮事。作為平台發起人之一的張華耀教授認為，需要從「根本上」去解決種族歧視的問題，這就需要大量的教育工作。

他也指出「少數族裔研究」（ethnic studies）教育的重要性，像是「反對種族歧視」的課程教育，要讓學生從小就知道多元族裔，反對歧視，理解彼此。同時他認為，並非所有事件都是仇恨「犯罪」，而且仇恨「事件」並非一定需要刑事訴訟，而是可以通過中間機構、調和的方式解決，這就是所謂的「修復式正義」（Restorative justice）。

平台網址是：https://stopaapihate.org/，有中文語言界面。

亞裔 種族歧視 舊金山

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