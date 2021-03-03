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阿縣地檢長：正當使用武力開槍退匪 華人東主不起訴

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣地檢長歐瑪麗表示，不會對開槍的華人酒莊東主Aaron Yee提出指控，因為他為保護受害者免受暴力襲擊而正當使用武力。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣地檢長歐瑪麗表示，不會對開槍的華人酒莊東主Aaron Yee提出指控，因為他為保護受害者免受暴力襲擊而正當使用武力。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠9街和Franklin街2月15日下午5時許發生搶劫案，百佳酒莊華人東主見義勇為，連開四槍嚇退劫匪。阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）2日向本報表示，雖然酒莊東主Aaron Yee在公共場所開槍，但不會對他提出指控，因為他是為保護受害者免受暴力襲擊而正當使用武力。

屋崙華埠9街和Franklin街2月15日下午5時許發生搶劫案。30多歲的白人女...
屋崙華埠9街和Franklin街2月15日下午5時許發生搶劫案。30多歲的白人女子相機被搶劫，一度受傷倒地。百佳酒莊華人東主見義勇為，連開四槍嚇退劫匪。（記者劉先進 ／攝影）

案發當天，一名30多歲的白人女子相機被搶，並一度受傷倒地，Aaron Yee為解救該女子開了四槍，劫匪逃跑。Aaron Yee當天被警方扣留協助調查。16日以6萬元保釋出來。此前一度有媒體報導說，開槍東主會被起訴襲擊重罪，而屋崙華埠商會則出面闢謠。

商會主席陳錫澎2日表示，他還沒有就地檢長表態和酒莊東主溝通，但前段時間交談多次。東主也數次對華埠社區的支持表示感謝，希望平心靜氣休養一段時間。陳錫澎說，「我們絕對支持見義勇為。但也提醒華人朋友，在保護社區的同時，要了解法律程序，保護好自己，避免成為受害者。」

開槍屬合法 地檢處：正當防衛或保護受害者

歐瑪麗說，阿縣地檢處不偏袒自發組織的治安維護者（vigilantism）。然而，在徹底核查事件的事實後，很明顯，Aaron Yee開槍是為合法防衛免於搶劫，或保護可能的綁架受害者。

阿縣地檢處的聲明詳細描述了事件經過。2月15日下午5時45分，受害女子脖子上掛著相機獨自走在華埠9街，位於Aaron Yee的酒莊對面的街角。兩名嫌疑人從一輛車中跳出，搶劫她的相機。當其中一嫌疑人搶奪相機時，女子被推倒在地，發出尖叫聲。

Aaron Yee擁有隱蔽持槍證，聽到女子被搶的尖叫聲，於是拔出槍枝。當他開槍時，疑犯向車子跑去。駕車逃走時，撞到了躺在地上的受害者。嫌疑人還駕車開向Aaron的位置，險些撞到他。阿縣地檢處形容，Aaron的行為打斷了數名嫌疑人對受害女性的襲擊。

槍擊當晚，屋崙警局趕到現場處理。（市民供圖）
槍擊當晚，屋崙警局趕到現場處理。（市民供圖）

據悉，事發後，屋崙警員趕到，Aaron仍然留在現場，當場被捕。他在釋放時，向警局調查人員提供了一份關於此事的聲明。阿縣地檢處在審查了此案後，認為Aaron的行為符合加州的自衛和保護他人法（California's Law of Self Defense and Defense of Others）。

阿縣設立響應小組 專門處理針對亞裔犯罪

歐瑪麗表示，此次搶劫案，正值屋崙華埠和整個阿拉米達縣針對亞裔的犯罪率大幅上升之際。地檢處已成立了一個特別響應小組來處理這些犯罪。小組由助理地檢長埃斯波西托（Annie Saadi Esposito）和地檢長特別助理謝陳潤機（Rebecca Tse）領導，成員包括檢察官、受害者─證人權益維護者和屋崙亞裔社區成員。小組所有成員都精通粵語和國語，以便更好地與亞裔受害者溝通。

歐瑪麗表示，地檢處給犯罪受害者的重要訊息是，即使罪犯沒有被確認或抓到，地檢處的受害者─證人權益維護者仍可以提供重要的資源、支持和援助，幫助受害者從犯罪行為中恢復過來。有需要的市民，可訪問地檢處官網[email protected]瞭解更多資訊。網站有多種語言，包括中文、波斯語、西語等。

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