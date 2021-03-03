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州長紐森訪巴洛阿圖小學 加速推動學校重開

編譯組／巴洛阿圖2日電
紐森2日在巴洛阿圖巴倫公園小學說明學校重開計畫。（電視新聞截圖）
紐森2日在巴洛阿圖巴倫公園小學說明學校重開計畫。（電視新聞截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）2日訪問巴洛阿圖一所小學，並對前一日和立法會討論出台的加速重開學校計畫做出說明。

位於巴洛阿圖聯合學區內的巴倫公園小學（Barron Park Elementary）是灣區第一批在去年秋季就重開的公立學校之一，目前採取面授與網路混合的教學方式。從下周起，巴洛阿圖聯合學區的7到12年級也將開始實施面授與網路混合教學。

紐森讚揚巴洛阿圖學區是其他學區的榜樣。紐森說：「這個例子證明，加州其他地區的學校也可像他們一樣。」

加州1日通過的重開學校計畫宣布，將提供20億元補助金給在3月底前重開的學校，可用來購買個人防護裝備、升級通風系統和用於新冠病毒檢測。這項計畫2日舉行第一次聽證會，紐森預計將在本周末前簽署計畫。

不過，計畫內容似乎讓一些希望學校能更快重開的家長和地方官員感到失望。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）2日說：「州長和立法會達成的協議為地方學區帶來一線希望，但是成千上萬弱勢家庭學生仍等待著學區早日重開。幾乎每個州都已想出如何讓學校安全重開的辦法，為何加州不能？這與安全或科學無關，而與政治有關。」

1日通過的重開學校新計畫是2月加州眾議會與參議會86號提案的修訂版，提供66億元給加州公立學校支付重開需要的花費和幫助提高落後學生的學業表現，其中46億元將用於擴大學生的學習機會，例如提供夏季班、課業輔導和精神健康服務。

要符合獲得20億元重開學校補助金的資格，學校必須在3月底前提供小組形式的面授教學給所有年級最弱勢的學生，例如無家可歸和英語為第二語言的學生，除非學生選擇網路教學。紫色級別地區學區必須在3月底前恢復幼稚園到二年級的面授教學，紅色級別地區學區必須在3月底前恢復幼稚園到六年級的面授教學，同時至少要恢復一個初中或高中年級的面授教學。

未能在3月31日前重開的學校，每延後重開一天就會失去1%的補助金，如果到5月15日還不重開，補助金就會被全數沒收。

學區 加州 紐森

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