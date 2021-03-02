疫外收穫 加州2020年稅收未減反增

疫情期間，加州稅收不減反增。（美聯社）

受新冠疫情 影響，加州 2020年蒸發約160萬個就業機會，將近50萬居民已放棄尋找工作，商用房地產市值大跌超過三成。然而，令許多人感到不可思議的是，加州稅收不但沒有減少，反而比預期多出許多。

截至1月，加州稅金收入已達105億元，高於預期，預計到7月1日會計年度結束時，加州的盈餘將累積至190億元，可能有史以來第二次觸發一項要求政府退還稅金給納稅人的法律。

經濟不景氣通常會使州政府陷入困境，被迫刪減民眾此時最需要的社會服務，這正是十年前經濟大衰退時的情況，房價大跌、股市崩盤，許多富豪蒙受巨大損失，也引發一連串骨牌效應。

不過，這次疫情的情形不同，在疫情迫使酒吧、餐廳、主題樂園、體育活動和小型商業關門，低收入民眾首當其衝的同時，富人則留在家中繼續工作，經濟損失從收入階梯底層開始，到目前為止還未觸及高層人群。

一年前，加州議員認為，這次經濟衰退的模式可能和過去類似，所以他們開始削減開支、提高商業稅、貸款、領出州政府存款，為稅收即將減少做準備。

然而，加州的稅收非但沒有減少，反而增加，再加上聯邦撥出數百億元援助金，為州政府減輕不少負擔。

加州預算與政策中心（California Budget and Policy Center）執行總監霍恩（Chris Hoene）說：「這次的衰退不是由經濟不景氣造成的，而是由全球性疫情造成的，兩者的構成元素不同。」

和美國大多數州不同，加州徵收資本利得稅（capital gain tax，例如投資和股票獲利所得稅），因此，有將近一半的稅收來自1%的人口。這1%人口2020年的財務狀況很好，股市比疫情開始前的高點高出16%，以Airbnb和DoorDash為首的一些科技公司也上市發行股票，使加州的百萬和億萬富翁變得更多。

州長紐森（Gavin Newsom）的政府預測，加州人這個會計年度將破紀錄賺得1850億元資本利得，加州政府將可獲得185億元的稅收。

加州獲得的意外之財意味著它可以增加支出。上周，紐森簽署了一項76億元的紓困法案，將提供超過20億元援助小型企業，以及提供36億元紓困金 給570萬居民，每人可一次性獲得600元。

加州立法會領導人表示，他們未來幾周打算再通過另外一項23億元的企業減稅法案，使加州紓困計畫的援助金總額上看100億元。