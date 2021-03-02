華埠長大 華裔高志偉獲任市府工程師

市長布里德相信，高志偉將能推進城市基建工作並幫助舊金山實現經濟復甦。（圖片由舊金山市長辦公室提供）

舊金山 市長布里德（London Breed）和工務局代理局長迪格芬瑞（Alaric Degrafinried）於3月1日宣布，任命華裔高志偉（Albert Ko）為舊金山市府工程師（City Engineer），以及工務局基建設計和施工部副主任。高志偉將於3月8日正式上任這一公職。

高志偉說：「有機會為我出生和成長的城市服務，在公共工程領域擔任新的領導角色，這是一個真正的榮譽。我將每天以堅定的决心和積極的精力，使舊金山成為不同族裔社區生活、工作和康樂的更好的地方。」

在新的崗位上，高志偉的具體工作有多個方面。包括：監督專業工程和支援性團隊，設計下水道、街道、路緣匝道、橋梁和電力系統；設計固定山坡和控制洪水的修復方案；參與各種其它項目，這些項目對21世紀城市環境的恢復能力、安全程度和宜居性至關重要。工務局基建設計和施工部的工作還包括批發許可證、街道檢查和地圖繪製。

高志偉是舊金山居民，在華埠長大。他畢業於柏克萊加大 ，獲得土木工程學位，還輔修都市和區域規畫專業，是有執照的專業工程師。

高志偉的職業生涯起步於加州 交通廳（Caltrans）。他於1995年就進入工務局工作，擔任初級工程師。他在主要的基建項目工作中取得了不少成績，其中包括舊金山國際機場擴建、公共安全建築、康樂和公園設施。2011年起，他擔任工務局建築設計施工部建設管理分部經理。

多年來，高志偉一直在他的工會、國際專業科技工程師聯合會（International Federation of Professional and Technical Engineers，Local 21）擔任領導職務。工作之餘，他在天主教青年會和舊金山聯合校區擔任排球、籃球教練。他和妻子一起撫養了四個孩子。