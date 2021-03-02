我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

華埠長大 華裔高志偉獲任市府工程師

記者黃少華／舊金山報導
市長布里德相信，高志偉將能推進城市基建工作並幫助舊金山實現經濟復甦。（圖片由舊金山市長辦公室提供）
市長布里德相信，高志偉將能推進城市基建工作並幫助舊金山實現經濟復甦。（圖片由舊金山市長辦公室提供）

舊金山市長布里德（London Breed）和工務局代理局長迪格芬瑞（Alaric Degrafinried）於3月1日宣布，任命華裔高志偉（Albert Ko）為舊金山市府工程師（City Engineer），以及工務局基建設計和施工部副主任。高志偉將於3月8日正式上任這一公職。

高志偉說：「有機會為我出生和成長的城市服務，在公共工程領域擔任新的領導角色，這是一個真正的榮譽。我將每天以堅定的决心和積極的精力，使舊金山成為不同族裔社區生活、工作和康樂的更好的地方。」

在新的崗位上，高志偉的具體工作有多個方面。包括：監督專業工程和支援性團隊，設計下水道、街道、路緣匝道、橋梁和電力系統；設計固定山坡和控制洪水的修復方案；參與各種其它項目，這些項目對21世紀城市環境的恢復能力、安全程度和宜居性至關重要。工務局基建設計和施工部的工作還包括批發許可證、街道檢查和地圖繪製。

高志偉是舊金山居民，在華埠長大。他畢業於柏克萊加大，獲得土木工程學位，還輔修都市和區域規畫專業，是有執照的專業工程師。

高志偉的職業生涯起步於加州交通廳（Caltrans）。他於1995年就進入工務局工作，擔任初級工程師。他在主要的基建項目工作中取得了不少成績，其中包括舊金山國際機場擴建、公共安全建築、康樂和公園設施。2011年起，他擔任工務局建築設計施工部建設管理分部經理。

多年來，高志偉一直在他的工會、國際專業科技工程師聯合會（International Federation of Professional and Technical Engineers，Local 21）擔任領導職務。工作之餘，他在天主教青年會和舊金山聯合校區擔任排球、籃球教練。他和妻子一起撫養了四個孩子。

舊金山 柏克萊加大 加州

上一則

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

下一則

金山人語／國安法半年 香港磨練新精神

延伸閱讀

東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠

東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠
幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億

幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億
幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億

幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億
布里德承諾 不削減警力 警校繼續辦

布里德承諾 不削減警力 警校繼續辦
眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年
眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

2021-02-22 10:25
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業