我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

守護屋崙華埠 東灣台山同鄉會成立社安隊

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會社安隊1日正式啟動，在華埠展開一周七天的巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會社安隊1日正式啟動，在華埠展開一周七天的巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

東灣台山同鄉會社安隊1日正式啟動，在華埠展開一周七天的巡邏。同鄉會主席馬作林表示，希望警民攜手，共同維護華埠治安。屋崙市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，看到義工巡邏華埠，頗受鼓舞。

1日上午10時許，鑼鼓喧囂，醒獅勁舞。社安隊數十名成員統一著裝，配備口哨和對講機等工具，穿上了橘紅色的顯眼服裝，舉著「警民攜手，護衛華埠」的標語，從同鄉會總部出發。沿路受到市民和商戶的熱烈歡迎。有白人市民見到後，還高舉大拇指肯定。

馬作林說，目前，社安隊有48人報名，七成是同鄉會會員。48人預計分成兩班輪流巡邏，巡邏時間為上午10時到下午2時。巡邏的方法是，每一班分成五個組，每組四到五人，以華埠的7、8、9 街等街道的十字路口為簡易崗亭或觀察站，在周邊巡邏。因為路口四通八達，在白天可以看到前後左右街道的情況，一旦出現緊急情況，各小組間可透過對講機及時溝通，互相支援。各觀察站的小組隊員，會每隔一小時輪流調換位置，這樣一來，巡邏隊員在街道上保持流動，也能對不法分子產生威懾力。由於社安隊當天才啟動巡邏，具體在哪些街道設觀察站，還要經過多次步行、觀察路線後，才能確定具體地點。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，義工巡邏和警力回歸，正在重建消費者對華埠治安的信心。目前在華埠巡邏的義工團隊有12到14支。有的是一個小家庭來，有的是朋友組織。有人甚至從聖荷西或士德頓（Stockton）過來，巡邏完了就默默的離開。華埠希望在近期組織一次感謝義工活動。盡量聯繫上所有義工。同時，華埠治安問題，引起全國關心。有紐約熱心人士郵寄報警器等裝備給華埠。屆時，在活動上，也希望透過網絡表達謝意。總之，是利用感謝活動，重新統籌調配巡邏資源，更好的服務華埠社區。

市議員勵琪（左二）1日也加入社安隊行列，在華埠巡邏，和市民、商戶溝通。（記者劉先...
市議員勵琪（左二）1日也加入社安隊行列，在華埠巡邏，和市民、商戶溝通。（記者劉先進／攝影）

勵琪說，看到精力充沛的志願者走在華埠街道，眼觀六路、耳聽八方的留意周邊情況，幫助保護華埠安全，感覺非常鼓舞。也希望警局和社區之間，能建立強有力的合作關係。她說，已經和警長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）溝通過，希望華埠拿到亟需的警力資源。比如能說粵語、國語或越南語的警員，這些警員來自社區，能更好的服務華埠。

對於前段時間華埠罪案增加的現象，勵琪表示，不知這些案件是否有種族主義動機。警方及阿拉米達縣地檢處的調查至關重要，以確定這些罪行是否為仇恨犯罪。但顯然，在農曆新年前後，華埠有更多人流，很多人攜帶現金，華裔婦女和老人常常成為壞人的下手目標。

華埠 屋崙 越南

上一則

疫外收穫 加州2020年稅收未減反增

下一則

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

延伸閱讀

東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠

東灣台山同鄉會成立社安隊 一周七天巡邏屋崙華埠
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
網紅華埠送暖 中餐館收千元紅包

網紅華埠送暖 中餐館收千元紅包
義工巡邏正能量 華人對犯罪說NO

義工巡邏正能量 華人對犯罪說NO
珠江百貨旗艦店 今春重返蘇活區 地址不一樣囉！

珠江百貨旗艦店 今春重返蘇活區 地址不一樣囉！
屋崙港執行董事萬威萬威 任加州港務局協會副總裁

屋崙港執行董事萬威萬威 任加州港務局協會副總裁

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

2021-02-22 10:25
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業