加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

州長紐森強調學校有必要加快重開速度。（州長辦公室視頻截圖）

州府於3月1日在麋鹿林（Elk Grove）的Franklin小學召開記者會，宣布一項新的66億元一攬子計畫，旨在加快學校重開課堂面對面教學，並授權學校立即擴大教學規模，為學生提供涵蓋本學期和暑假的心理健康支持。

記者會主要出席者包括：州長紐森（Gavin Newsom）、州參議會臨時議長艾金斯（Toni G.Atkins）、州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）及部分州議員。

紐森說：「自從冬季疫情高峰到來之後，我們成功地將話題從是否重新開學轉移到何時開學。現在，我們的集體責任是繼續推進這種勢頭。並且，同樣關鍵的是盡一切努力滿足學生的心理健康和學業需求，包括整個暑假。」

記者會所在地麋鹿林聯合學區 是加州 第五大公立學區，並且是去年疫情大流行以來首批暫停課堂面對面教學的學區之一。上周，基於校區工作人員和地方政府之間的密切合作，麋鹿林聯合學區宣布計畫在3月中旬重開K-6年級課堂教學，4月初重開7-12年級課堂教學。

根據州長此一計畫案，加州公立學校將獲得66億元撥款。

20億元將用於支持課堂面對面教學的安全措施，如個人防護裝備（PPE）、通風設施陞級、新型冠狀病毒（COVID-19）檢測。

州府向地方教育部 門撥款46億元，用於擴大學習機會，如暑期學校、學習輔導、心理健康服務。州府授權學校製定和執行綜合性戰略，重開和擴大各項目，以滿足學生的社會情感、心理健康和學業需求。每名遊民學生將額外獲得撥款1000元。

公校月底前需提供面授教學

所有公立學校都必須在月底前為K-2年級學生以及各年級有高度需求的學生提供課堂面對面教學。否則，學校此後每天損失1%的可使用資金。處於「加州更安全經濟藍圖」紅、橙、黃三個層級的縣，學區將被要求為所有小學年級和至少一個初中或高中年級的所有學生提供課堂面對面授課，否則將面臨同樣的處罰。

紐森強調，這些要求有助於確保校園儘快重開，以便建立信心，繼續分階段重開。

為教育工作者預留10%疫苗

為教育工作者預留10%新冠疫苗的承諾，也寫入計畫。州府已與58個縣衛生部門、聯邦政府以及凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）等醫療供應商合作，從3月1日開始加快K-12學校工作人員獲得疫苗的速度。

預算計畫還向州府安全學校小組撥款2500萬元，為加州1萬多所公立學校提供科技援助、監督和問責。州府安全學校小組將對發生兩次或以上新冠疫情的學校進行安全審查。

目前為止，州府為加快學校安全重開還做了以下工作。包括：免費向所有學校提供三個月的個人防護裝備（PPE）和，直接支持41個縣的1000多所學校實施新冠病毒檢測，並向300多個學區提供直接科技援助。

公眾可瀏覽網頁https://schools.covid19.ca.gov/了解更多資訊。