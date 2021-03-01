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義工巡邏正能量 華人對犯罪說NO

記者劉先進／屋崙報導
28日下午，還有華埠義工在自發巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
28日下午，還有華埠義工在自發巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠義工巡邏隊隊長鄺偉醫師28日表示，雖然大隊伍的巡邏告一段落，但還是有十幾個義工在周末時間下午巡查華埠。隨著十幾個大大小小的巡邏隊在華埠義務巡查，遍地開花，華埠的正能量正在傳遞。華人更加勇敢和團結，對犯罪說NO，多次團隊合作，及時喝止宵小之輩。

屋崙華埠前段時間治安堪憂，經過社區和華埠商會及主席陳錫澎的不斷溝通，屋崙警局終於安排巡邏警力，華埠聯絡警員符美順利回歸。義工巡邏2月6日啟動後，針對可疑人士和車輛，及時互相提醒，透過警民攜手，華埠治安大為好轉。

鄺偉表示，巡邏隊在26日告一段落，一些義工也回歸工作崗位。但有十幾個隊員還是決定留守，在周末時間下午3時到5時巡查。考慮到東灣台山同鄉會將在3月1日正式啟動社安隊，開展巡邏工作。目前剩下的隊員，更要在空檔時間維護華埠治安。

鄺偉說，巡邏隊員中，有不少是搶劫或罪案的受害者，他們勇敢站出來，保護華人同胞。巡邏隊員分工明確，從路線設置到拍下可疑人士或車輛照片，到如何報警，都遵循一定技巧。比如，隊伍帶頭的，有的是退休的香港警員，有防身搏鬥技能。如果遇到壞人挑釁，有能力制止。碰到可疑車輛在華埠附近兜圈，就特別小心，因為這些人是窮凶極惡的亡命之徒，極可能帶武器。巡邏隊看到後，一般不正面拍照，讓對方發覺，而是從背後拍照，留下車牌號碼，避免激怒不法分子。巡邏隊一起出行，人多力量大，可疑人士一般也不敢輕易下手。

鄺偉說，義工團隊的義舉，在影響華埠社區。不少華人碰到一些不法行徑，會聰明而勇敢的站出來喝止。比如，在2月26日，有疑似吸毒神志不清的非裔到某藥房鬧事，試圖偷東西，相隔數街區的店鋪東主得知後，和周圍人群一起阻止驅趕此人，還按喇叭提醒附近人群，成功將其趕走。

7街流行前線髮廊東主Amy Li說，看到義工每天巡邏，非常感動，自身安全感增加不少。遇到不平之事，會效仿義工站出來阻止。AA髮廊東主譚太說，以前有一些市民擔心有搶劫，不讓父母來華埠消費。自從巡邏後，治安增強，市民願意讓父母來華埠。以前路邊停車位空蕩蕩，顧客少。罪案多的時候，早上11時，路邊只有兩輛車停放。現在停車位滿了，客流增加不少。

鄺偉說，不法分子見到有人巡邏，也在偷偷改變伎倆。比如有人早上8時到10時間下手，以避開巡邏隊。27日早上就有店鋪東主的車子被砸玻璃。提醒大家上班前要留意周邊環境。義工巡邏是團隊工作，所有人一起努力，才有華埠治安變好的現象。希望不斷傳遞正能量，鼓勵更多社團和華人參與進來。大家齊心協力，維護華埠安全和舒適的商住環境。

28日下午，還有華埠義工在自發巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
28日下午，還有華埠義工在自發巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

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