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陳詩敏辦社區會議 聚焦亞裔遭襲擊議題

記者黃少華／舊金山報導
陳詩敏（左上）與兩位華語警官（右下）就列治文區的治安問題進行探討。（陳詩敏辦公室直播視頻截圖）
陳詩敏（左上）與兩位華語警官（右下）就列治文區的治安問題進行探討。（陳詩敏辦公室直播視頻截圖）

舊金山第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）2月27日舉行線上社區會議，聚焦住房、交通和治安三大議題。其中，因灣區亞裔近期頻頻遭受種族仇恨襲擊，治安問題在會上備受關注。

列治文區警察分局只有胡警官和Gordon Lee警官能講相對流利的廣東話。他們受邀在此次會議上分享對治安的看法。

胡警官已經在列治文區從事警務工作15年，新華埠所在Clement街的商戶對他都很熟悉。他說，由於種族歧視增多，對華人傷害很大，列治文區多了一些警察巡邏，但中英雙語警員依然只有兩三個人。能說華語的警察嚴重不足，無法為華裔社區提供足夠服務，這需要市府和市議會給予更多支持。

胡警官指出，想做警察，要通過資格考試，還要通過背景審查。許多華裔因為等待審查的時間太長，而使得考試成績作廢，還要再參加考試。

近年來，因為警力不足，列治文區的搶劫、盜竊等罪案暴增了300%。胡警官直言，遊民近年來翻倍增加100%，與這些案件高發形成一定關係，因為不少盜竊案的嫌犯就是遊民。另外，2014年獲選民通過的加州47號提案有「盜竊價值低於950元免坐牢」的條款，對警方執法造成很大障礙。

胡警官建議，居民遇到緊急狀況要打9-1-1報警。他建議在9-1-1熱線下設一條華語專線。目前，舊金山居民用手機打9-1-1報警，先被接到加州的巡警系統，然後再轉入舊金山，非常不便。

陳詩敏也認為需要改革警務系統，增加華語警察。她指出，華人撥打9-1-1之後，可以用英語講Chinese一詞，警方就會安排華語翻譯服務。

陳詩敏提到，她日前聯同市長布里德（London Breed）、舊金山警察局長史考特（Bill Scott）和列治文區新的分局長通過商業街步行與商家交談，這顯示市府對華人社區很關心。

警察 舊金山 華人

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