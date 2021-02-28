金山市長專欄／金山2方案 遏阻屢犯與槍枝暴力

舊金山市長 倫敦．布里德。

親愛的讀者們：

我明白許多居民近日正擔心舊金山 的預算赤字是否會影響警察 局的人手編制，從而導致裁員和減少學警課程。

我希望在此強調：我並不支持解僱任何警務人員。

而事實上，隨著一些現役警員逐漸退休，我們需要確保這些職位得到填補。解僱警員將導致新進並更多元化和語言能力的警務人員離開警隊。

我還想明確指出，應對舊金山在公共安全上的挑戰時，我們都需要承認有所欠缺的方面，以及可以在哪些方面共同努力以做得更好。

因此，我宣布了兩項方案以防止舊金山內屢次犯案案件和槍枝暴力。第一是司法部 門之間達成的一項協議，以採取協調措施防止賊人在市內屢次犯案。第二是旨在預防槍枝暴力的措施，這是舊金山警察局和舊金山預防街頭暴力組的工作部分。

協調應對屢次犯案者

第一項是由獄警長、警察局、地檢署及懲教署互相合作，防止屢犯者再次犯案。由於每個機構都在市內的公共安全上擔當重要角色，它們已承諾致力於改善溝通，以更快及在互相協調下應對安全問題。

這項協調計劃旨在：

各部門相互通報同一類案件中屢次犯案疑犯；

確保對每個入獄紀錄得到審查和評估；

確保當犯人入獄時，他們的緩刑，假釋和/或聯邦緩刑記錄以及任何手查令資料送交司法部門；

設立程序拘留在緩刑或假釋期間時遭逮捕的犯人；

各機構之間進行溝通，協調資料並因應情況拘留犯人；

向法院提供有關未遵守由法院頒布釋放條件命令的犯人資料，包括任何不遵守電子監控命令人士；和

建立與司法合作夥伴之間通報程序，以決定將案件移交給另一機構的決定以及由該機構採取行動。

除了這項工作之外，我還安排了額外的人員配備，包括新增兩名檢察官以確保加強部門間的溝通和協調。

干預解決槍械暴力

第二項是干預槍械暴力計劃。舊金山將在未來三年內獲得150萬元的加州預防暴力基金撥款，以幫助減少槍擊事故，並在社區與警察局之間建立互信。

該計劃將由確認最有可能涉及槍械暴力或成為槍械暴力受害者的人士開始。舊金山預防街頭暴力組會與他們聯絡並讓他們取得服務和支援。該組透過在社區內的深入工作及提供輔導，旨在阻止一些人士誤入歧途。預防街頭暴力組不僅與個人互動，並會與他們的家人和朋友聯絡，防止他們犯案，從而走上成功之路。

無論是應對屢次犯案的罪犯，或是市內許多槍械暴力事件，我們需要創新和互相協調的解決方案。我感謝各公共安全部門首長的領導，致力維護舊金山和居民的安全。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德