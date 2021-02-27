讓無資格者插隊打疫苗 灣區5縣停止與One Medical合作

讓不符資格者插隊接種疫苗被舉報，灣區五縣停止與One Medical合作。(圖為電視截圖)

健康照護提供機構「One Medical」已被灣區 五個縣包括舊金山 、聖馬刁、聖他克拉拉、馬連縣、阿拉米達縣停止與其合作施打新冠疫苗 ，因被舉報接受未滿65歲的不符合資格民眾插隊接種。

One Medical機構向灣區電視台媒體證實，他們已辭退數名「故意無視」(intentional disregard)符合疫苗接種資格要求的臨床人員。

由於各州資格需求不盡相同，缺乏強化措施，加上運送到各州的有限疫苗數量，插隊接種新冠疫苗成為全國性問題。One Medical是一家會員制基層醫療服務提供機構，在全國設有分支，會員年費為199元。機構提供以技術為中心的醫療經驗，包括視訊醫療服務與影音問診，並運用行動應用方案安排約診。

縣府官員透露，有人於5日舉報，經過調查，在聖馬刁縣有70名未符合資格的民眾在One Medical所在分支地點接種疫苗。縣府隨後立即中止與One Medical合約，表示對機構此舉相當失望。馬林縣、聖他克拉拉縣與阿拉米達縣官員並未指出，在這些縣的One Medical醫療中心分別施打了多少未符合資格患者，但皆已停止運送更多疫苗劑量。

舊金山縣府官員也未透露有多少未符合資格民眾接種疫苗，但發表聲明指出，有許多被誤認為第一線醫療工作人員的未滿65歲人士，已接種新冠疫苗。舊金山公共衛生部門表示，他們將允許One Medical向已預約病患施打第二劑疫苗，但其餘1600劑疫苗必須退還給公衛部門當局。不過，One Medical醫療中心表示，被要求退還疫苗，是因為其他地區有更高優先順序使用疫苗，而非「資格執行過程問題」。

然而，根據國家公共廣播電台報導，全國各地One Medical醫療中心分支，包括華盛頓州與洛杉磯縣，皆有被舉報發生插隊接種疫苗的投訴。有內部消息透露，有些人插隊是因為與公司領導階層有聯繫。

One Medical發言人則表示，中心設有檢查站，定期查核，拒絕不符合疫苗施打資格民眾，不容忍向不合格民眾進行接種疫苗特別待遇，公司政策堅定立場，不符合資格員工、會員或業務分部都不能有機會插隊。根據中心數據顯示，僅有少於1%劑量數被符合資格以外的人士接種，並且他們是在一天結束前，施打額外劑量。

插隊問題引起當地反彈。一名One Medical 會員表示，他的年邁父母仍努力爭取接種疫苗，聽到有人插隊施打，讓人沮喪。One Medical醫療中心則說，插隊現象並非中心獨有問題，目前沒有對此的未決調查。