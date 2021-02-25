金山教師、超市員工、急救人員開始接種疫苗

舊金山宣布，教師、超市勞工和緊急救難人員即日起可開始接種新冠疫苗。（Getty Images）

舊金山 24日宣布，住在舊金山或在舊金山工作的16萬8000名教師、超市勞工和緊急救難人員即日起可開始接種新冠疫苗 ，但當中有部分民眾可能還要再等兩到三周才有機會接種。

和加州 其他衛生局和醫療單位一樣，在收到更多疫苗之前，舊金山將優先安排在數周前已接種第一劑疫苗的民眾接種第二劑，預約接種第一劑的民眾可能需要再等等。舊金山衛生局指出，未來兩到三周，約有9萬1000名舊金山居民需要接種第二劑疫苗，因此，他們可能會大幅減少這兩、三周第一劑疫苗的接種預約。

大型疫苗接種站也有類似情形，在他們獲得新一批疫苗之前，會先延後第一劑的接種預約。舊金山加大發言人波爾（Kristen Bole）表示，在收到更多疫苗前，舊金山市立大學接種站本周除了周四之外，只提供第二劑疫苗接種服務，下周也只提供第二劑疫苗接種服務。

由於疫苗數量短缺，沙特醫療（Sutter Health）在北加州的九個大型接種站目前都暫停了第一劑的接種預約。沙特醫療發言人史密斯（Monique Binkley Smith）表示，一旦他們收到新疫苗，就會重新開放預約。

不過，預約在屋崙體育場（Oakland Coliseum）接種第一劑疫苗的民眾可能比較幸運，因為屋崙體育場接種站上周才啟用，他們還未有現在需要接種第二劑疫苗的民眾。

舊金山馬士孔尼中心（Moscone Center）接種站2月中旬因為疫苗短缺關閉，負責馬士孔尼中心接種服務的凱瑟醫院（Kaiser Permanente）發言人表示，馬士孔尼中心25日將重開，會同時提供第一劑和第二劑的接種服務。