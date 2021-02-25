布里德承諾 不削減警力 警校繼續辦

市長布里德（中）承諾不會削減金山警力。圖左為邱信福，右為陳詩敏。（記者李晗 / 攝影）

2月24日，在一個公開活動上，舊金山 市長布里德（London Breed）語出驚人，承諾不會削減舊金山的警力，同時表示自己「不完全」認同「減少警察 經費」（defunding the police）的做法。

舊金山連發惡性治安事件，市府同時面臨嚴重財政赤字，讓削減警力、解僱警員的事情鬧得沸沸揚揚。在華裔、亞裔社區內，減少警力的話題更是充滿爭議。

布里德此番派「定心丸」，時值市府在醞釀今年的預算 提案之時。她強調，舊金山需要維持一定的警力，承諾舊金山不會解僱警員。同時布里德也重申，警員們也會退休，因此早前被拿來「開刀」、將減少招生的警察學校（Police Academy），也將繼續開辦。

舊金山警局此前面臨巨額的預算資金短缺，因此警局局長表態將可能被迫要裁減一成左右的警力，即大約160多名的警員。這個裁員的提案引起軒然大波，因為暴力事件接連不斷，同時裁員也涉及各個分局的初級警員，以及警局內部的多元化問題。隨後，裁員提案被警察委員會否決。

如今布里德做出承諾不裁警員，那麼這部分的警局人員編制的預算漏洞要如何填補，將考驗她與市議員們的政治協商智慧。因為最終將決定市政府明年預算的官員，就是市長和議員。警局內部人員預測，有可能最終的做法會是「拆東墻補西墻」。

自去年明尼蘇達州非裔男子佛洛依德（George Floyd）遭警察暴力致死事情發生後，全美掀起了轟轟烈烈的民權運動，要求警察改革，以及削減警察經費。隨後多個主流大城市，包括舊金山，市府都有調度部分執法部門的資源去協助社區項目，響應這個運動。

眾多官員在舊金山列治文區拜會商戶。（記者李晗 / 攝影）

24日當天，布里德市長還與多位官員在華裔聚居區的列治文Clement街拜會商戶，州議員邱信福、市議員陳詩敏，警察局長史考特（Bill Scott），新上任的列治文區分局長Gaetano Caltagirone出席。

針對近期全美頻發的反亞裔暴力事件，眾多官員也一致表示譴責。邱信福已經在州府提出議案，開設熱線電話幫助亞裔受害者。