我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

布里德承諾 不削減警力 警校繼續辦

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德（中）承諾不會削減金山警力。圖左為邱信福，右為陳詩敏。（記者李晗 / 攝影）
市長布里德（中）承諾不會削減金山警力。圖左為邱信福，右為陳詩敏。（記者李晗 / 攝影）

2月24日，在一個公開活動上，舊金山市長布里德（London Breed）語出驚人，承諾不會削減舊金山的警力，同時表示自己「不完全」認同「減少警察經費」（defunding the police）的做法。

舊金山連發惡性治安事件，市府同時面臨嚴重財政赤字，讓削減警力、解僱警員的事情鬧得沸沸揚揚。在華裔、亞裔社區內，減少警力的話題更是充滿爭議。

布里德此番派「定心丸」，時值市府在醞釀今年的預算提案之時。她強調，舊金山需要維持一定的警力，承諾舊金山不會解僱警員。同時布里德也重申，警員們也會退休，因此早前被拿來「開刀」、將減少招生的警察學校（Police Academy），也將繼續開辦。

舊金山警局此前面臨巨額的預算資金短缺，因此警局局長表態將可能被迫要裁減一成左右的警力，即大約160多名的警員。這個裁員的提案引起軒然大波，因為暴力事件接連不斷，同時裁員也涉及各個分局的初級警員，以及警局內部的多元化問題。隨後，裁員提案被警察委員會否決。

如今布里德做出承諾不裁警員，那麼這部分的警局人員編制的預算漏洞要如何填補，將考驗她與市議員們的政治協商智慧。因為最終將決定市政府明年預算的官員，就是市長和議員。警局內部人員預測，有可能最終的做法會是「拆東墻補西墻」。

自去年明尼蘇達州非裔男子佛洛依德（George Floyd）遭警察暴力致死事情發生後，全美掀起了轟轟烈烈的民權運動，要求警察改革，以及削減警察經費。隨後多個主流大城市，包括舊金山，市府都有調度部分執法部門的資源去協助社區項目，響應這個運動。

眾多官員在舊金山列治文區拜會商戶。（記者李晗 / 攝影）
眾多官員在舊金山列治文區拜會商戶。（記者李晗 / 攝影）

24日當天，布里德市長還與多位官員在華裔聚居區的列治文Clement街拜會商戶，州議員邱信福、市議員陳詩敏，警察局長史考特（Bill Scott），新上任的列治文區分局長Gaetano Caltagirone出席。

針對近期全美頻發的反亞裔暴力事件，眾多官員也一致表示譴責。邱信福已經在州府提出議案，開設熱線電話幫助亞裔受害者。

警察 舊金山 預算

上一則

調查報告：加州公校重啟速度落後48州 家長沮喪

下一則

經營近36年 家電巨擘Fry's永久熄燈

延伸閱讀

「這一年太苦了」堂食將鬆綁 中餐業者激動落淚

「這一年太苦了」堂食將鬆綁 中餐業者激動落淚
紐森撥款打擊針對亞裔犯罪 邱信福感謝

紐森撥款打擊針對亞裔犯罪 邱信福感謝
眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年
眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年
布里德：保護亞裔社區 金山醞釀街頭巡邏隊

布里德：保護亞裔社區 金山醞釀街頭巡邏隊

波洛西、布里德 線上同賀牛年新春

波洛西、布里德 線上同賀牛年新春

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵

多吃魚變聰明？近2成華人含汞超標 吃對才是關鍵
拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛
落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽

落跑綿羊5年長成這樣 剃掉35公斤羊毛還牠清爽
FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件

FDA：嬌生新冠疫苗已符合緊急批准要件