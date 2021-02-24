「這一年太苦了」堂食將鬆綁 中餐業者激動落淚

中餐業者看到聖馬刁縣進入「紅色」層級的消息，熱淚盈眶。（劉逸昆提供）

新冠疫情 肆虐將近一年，餐飲業遭受重創。隨著疫苗 接種的進一步鋪開，疫情相關的數字在逐漸好轉，經濟重啟的步伐也在加快。

因為區域內的疫情數字好轉，灣區 中半島聖馬刁縣終於擺脫了疫情監控中最嚴重的「紫色」一級，正式步入了「紅色」層級。這也就是意味著，在縣內已經實行了數月的室內堂食（indoor dining）禁令，將會獲得鬆綁。有中餐業者看到新聞之後，激動落淚。

灣區的劉逸昆（Christina Liu）供職於半島餐飲集團。她說，看到聖馬刁縣進入「紅色」層級這個消息的時候，熱淚盈眶。「真的要哭了，過去這一年實在是太苦了。」因為在人手上難以安排，有時候廚房、前台的同事都會非常忙，如今熬過艱難時期，也令她激動不已。

在疫苗問世和鋪開之前，美國疫情時好時壞，確診病例、醫院病床空餘率的相關數字反反覆覆。而政府在做決策時，往往都是拿餐廳「開刀」。眾多餐飲業者也都抱怨，開開關關反覆無常，也就讓餐廳在進貨、聘請員工的決定上非常被動，因為只能聽從政府的指令，加劇了經營上的困難。

從去年3月開始，餐廳一開始是全面禁止堂食，到後來開放戶外用餐，再到小部分開放25%入座率的室內堂食服務。然而，疫情在去年年底時又加重，各地政府又逐步禁止室內和戶外的堂食，聖誕節、新年期間都沒有餐廳堂食服務。元旦新年期間也有餐飲業者集會示威，要求恢復戶外用餐，認為戶外用餐的感染風險較小。

現在終於重新開放，劉逸昆說，終於看到了曙光，因為疫苗的接種展開之後，相信疫情不會再惡化，重啟的政策也不會再回頭收緊。而且她也說，中餐業者現在都撐得很辛苦，自己看到同事們、同行們這樣在掙扎經營求存，也都心有不忍。

在舊金山，市長布里德（London Breed）預計下周就能夠從紫色層級去到紅色層級，但是是否會鬆綁餐飲業的室內堂食的禁令，則不得而知。目前舊金山允許戶外用餐。