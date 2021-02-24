州長正式簽署法案 加州76億紓困金誰有資格領？

州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）2月23日在沙加緬度一家熟食店召開記者會，正式簽署總值76億元的新冠疫情紓困法案。

37億給低收入 每人600元

符合「加州所得稅減免」（CalEITC）資格且2020年收入低於3萬元的居民可獲600元。

使用個人納稅識別號碼（ITIN）報稅且稅後年收入不高於7萬5000元的納稅人，也可獲得600元。如同時也符合CalEITC資格，這些人將獲得總計1200元的一次性紓困金 。他們中大部分是沒有社會安全號碼的移民，沒有獲得聯邦政府去年發放的1200元和600元兩次紓困金。

符合上述資格的納稅人可於完成2020年度報稅後收到紓困金。

CalWORKS計畫的受援家庭可於4月中旬獲得600元紓困金。符合領取資格的居民還包括符合加州補充保障收入（SSI）領取資格的65歲及以上、視障和殘障居民，以及申請移民現金援助計畫（CAPI）的居民，州府正與聯邦政府討論發放時間。

陷困小商業 獲撥21億元

另一部分紓困金，是用來補助受新冠疫衝擊的小商業，共21億元。符合資格且成功申請的小商業可獲最高2萬5000元。年收入在1000元至250萬元之間的小商業有資格申請這筆資金，州府優先考慮女性和少數族裔經營的小商業以及失業率高的地方小商業。

州府還將其中的5000萬元分配給非牟利文化機構。

紐森去年11月動用緊急紓困授權，曾為小商業撥款5億元。第一輪小商業資助共收到超過33萬4000份申請，申請金額超過44億元，但最後並未全部發放。

州議會下周可能批准面向小商業的更多援助。州議會原計畫在2月22日通過一項法案，允許企業從州稅中扣除聯邦貸款所涵蓋的最高15萬元費用。紐森表示，州府决定修改法案，讓企業從州稅中扣除最高超過15萬元的聯邦貸款費用。加州企業6年內可獲得最高20億元費用減免。

3公校系統學生 獲600萬元

對大約5萬9000家通過加州酒精飲料控制局授權的餐館和酒吧實行兩年的費用减免，每家商業每年從455元到1235元不等。

此外，新增4億多元的聯邦基金，為約40萬名合資格的學齡前兒童提供每人525元津貼。

提供額外2400萬元財政援助和服務，通過「住房豐收」（Housing for the Harvest）計畫支援受疫情直接衝擊的農業工人。這項援助還為食物銀行和尿布銀行提供3500萬元資金。

為符合資格的低收入學生提供額外1億元的緊急經濟援助。

為加州大學 、加州州立大學和加州社區學院的學生提供大約600萬元援助。這三大公立學校系統的學生剛獲得糧食券（CalFresh）資格。