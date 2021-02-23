聖他克拉拉放寬防疫限制 部分活動允許「戶外」進行

確診人數下降，聖他克拉拉縣放寬更多室外活動的規定。包括青少年體育、表演藝術和課後活動，只要是在戶外進行，都被允許恢復。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情近來漸漸趨緩，社區中的確診率下降。因為室外活動的新冠肺炎傳播風險較低，聖他克拉拉縣府官員22日宣布，將會更新聖縣的「強制性衛生局長指令」。2月26日開始，放寬一些戶外活動的舉行，包括青少年體育、表演藝術和課後活動，只要是在戶外進行，都被允許恢復。

聖他克拉拉縣府表示，新的變更規定將允許所有根據州政府授權的活動開始進行，包括加州 最近更新的「青少年和成人康樂運動指南」的活動。同時，也會放寬對各種戶外聚會的限制，以鼓勵人們不要在室內進行聚會。因為，室內聚會的風險更高。

「聖他克拉拉縣與新冠肺炎對抗已超過一年。我們了解新冠肺炎大流行對每個人的心理、身體和精神健康造成的影響，以及需要在新冠傳染風險和其他人類需求之間取得平衡。」聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）指出，兒童和成人都需要參加能夠幫助心理、身體和社會福祉的活動。而加州政府已經對體育活動規則作出了快速的改變，而全面性的變更非常重要，因此聖縣評估後也會跟進。

柯迪表示，所有戶外活動（體育和非體育活動）對於人們的健康都很重要。在考慮到目前社區傳播等級的前提下，縣府將盡可能的開放更多活動。

聖他克拉拉縣府指出，在接下來的幾天內，會將修訂後的指令發佈到聖他克拉拉縣的網站上。

儘管病毒在社區傳播已有降低，但縣府衛生局還是提醒民眾，「多個家庭參與的活動，依然是存在風險的」。希望民眾繼續採取有效的措施，包括戴口罩，與他人保持社交距離 ，以及輪到的時候去打疫苗，都是防止新冠病毒傳播的方式。