馬士孔尼會議中心南館 25日恢復接種新冠疫苗
在暫停服務將近兩周之後，位於馬士孔尼會議中心南館（Moscone Center South）的高容量新冠疫苗接種中心，將從2月25日（周四）上午11時起恢復運營。預約工作已於2月22日（周一）恢復。
根據舊金山市府網站消息，這個新冠疫苗接種中心由市府與凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）合作運營，通常是一周七天都提供服務。每天的運營時間是上午8時至下午6時。成功預約的市民需要以步行進入（Walk-up）的方式接種新冠疫苗。
馬士孔尼會議中心從2月14日起暫停新冠疫苗接種服務。當時，舊金山市府和疫情指揮中心表示，這個新冠疫苗接種中心將在一周後（2月21日）重開。不過，由於強烈的暴風雪侵襲德州，阻礙了新冠疫苗的運輸，現時確定的重開時間為比原計畫晚了四天。
目前，馬士孔尼會議中心只開放給成功預約的一線醫護人員和65歲及以上的舊金山居民接種新冠疫苗。線上預約不需要提供保險證明。但醫護人員需要檢查能證明當前就業情況的含照片身份證明。市民可以登錄州府網頁https://myturn.ca.gov/，回答幾個問題以查看自己是否符合預約資格。
從2月24日（周三）開始，舊金山將進入新冠疫苗接種的1B階段。一線應急人員、兒童保育工作者、教育工作者、食品和農業工人將獲得接種資格。
舊金山市長布里德（London Breed）表示，對於馬士孔尼會議中心的新冠疫苗接種工作，絕大部分的報告都是正面的。唯一的障礙就是供應不足。她希望這種情況很快就會改變。
州長紐森（Gavin Newsom）則樂觀地指出，新冠疫苗供應不足可能不會是一個長期的問題。他認為，當前的新冠疫苗接種率有望讓加州在短短幾個月內進入一個完全不同的防疫階段。
紐森說，他已於上周訪問了位於東灣海沃（Hayward）的移動式新冠疫苗接種站。那個接種站正在為阿拉米達縣的教育工作者提供接種服務。他承諾，將於下個月為加州的教育工作者提供30多萬劑新冠疫苗。
目前，已經運往加州各醫療機構的新冠疫苗已達920萬劑。另外100萬劑從聯邦政府直接運往加州各大藥房。
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