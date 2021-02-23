馬士孔尼會議中心南館 25日恢復接種新冠疫苗

州長紐森曾於2月12日到訪馬士孔尼會議中心南館視察新冠疫苗接種工作。（舊金山紀事報圖片）

在暫停服務將近兩周之後，位於馬士孔尼會議中心南館（Moscone Center South）的高容量新冠疫苗 接種中心，將從2月25日（周四）上午11時起恢復運營。預約工作已於2月22日（周一）恢復。

根據舊金山 市府網站消息，這個新冠疫苗接種中心由市府與凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）合作運營，通常是一周七天都提供服務。每天的運營時間是上午8時至下午6時。成功預約的市民需要以步行進入（Walk-up）的方式接種新冠疫苗。

馬士孔尼會議中心從2月14日起暫停新冠疫苗接種服務。當時，舊金山市府和疫情指揮中心表示，這個新冠疫苗接種中心將在一周後（2月21日）重開。不過，由於強烈的暴風雪侵襲德州，阻礙了新冠疫苗的運輸，現時確定的重開時間為比原計畫晚了四天。

目前，馬士孔尼會議中心只開放給成功預約的一線醫護人員和65歲及以上的舊金山居民接種新冠疫苗。線上預約不需要提供保險證明。但醫護人員需要檢查能證明當前就業情況的含照片身份證明。市民可以登錄州府網頁https://myturn.ca.gov/，回答幾個問題以查看自己是否符合預約資格。

從2月24日（周三）開始，舊金山將進入新冠疫苗接種的1B階段。一線應急人員、兒童保育工作者、教育工作者、食品和農業工人將獲得接種資格。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，對於馬士孔尼會議中心的新冠疫苗接種工作，絕大部分的報告都是正面的。唯一的障礙就是供應不足。她希望這種情況很快就會改變。

州長紐森（Gavin Newsom）則樂觀地指出，新冠疫苗供應不足可能不會是一個長期的問題。他認為，當前的新冠疫苗接種率有望讓加州 在短短幾個月內進入一個完全不同的防疫階段。

紐森說，他已於上周訪問了位於東灣海沃（Hayward）的移動式新冠疫苗接種站。那個接種站正在為阿拉米達縣的教育工作者提供接種服務。他承諾，將於下個月為加州的教育工作者提供30多萬劑新冠疫苗。

目前，已經運往加州各醫療機構的新冠疫苗已達920萬劑。另外100萬劑從聯邦政府直接運往加州各大藥房。